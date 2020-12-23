Назван чай, дарующий долголетие

Ученые не просто так называют напитком долголетия травяной чай с шалфеем. Если его пить, то можно получить защиту организма от болезни Альцгеймера и рака.

Об этом сообщает Медикфорум.

Специалисты говорят о том, что с возрастом проблемы со здоровьем кристаллизуются. Исследования показали, что шалфей полезен для поддержания активной когнитивной функции.

Соединения шалфея помогают справиться с амилоидными бляшками, скопление которых в головном мозге становится причиной болезни Альцгеймера. Чай с шалфеем также способствует улучшению настроения и памяти.

Кроме того, данный напиток содержит несколько противораковых соединений, включая карнозол, который может уничтожать несколько типов раковых клеток, не затрагивая при этом здоровых.

Эксперты установили, что питье травяных чаев из шалфея и ромашки способствует снижению риска рака щитовидной железы, а также может предотвратить генетические изменения, который ведут к раку толстой кишки.

: golos.ua