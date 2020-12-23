Маша Ефросинина без макияжа показала, как лечится от коронавируса

Маша Ефросинина поделилась с поклонниками честным фото, представ на снимке совершенно без макияжа. Выздоравливая от коронавируса дома, 41-летняя украинка решила не использовать косметические средства.

Маша Ефросинина находится дома на карантине, так как она получила положительный тест на COVID-19. Ведущая несколько дней не выходила на связь с поклонниками, которые уже начали беспокоиться.

Получив массу встревоженных сообщений, украинская телезвезда поспешила уверить фанатов, что она в порядке.

«Друзья, Спасибо за все ваши тёплые сообщения! Вы не представляете, как они помогают! Люблю вас!», – подписала публикацию Маша Ефросинина.

Ведущая опубликовала фотографию, на которой запечатлена лежа в кровати совершенно без макияжа. Поклонники пришли в восторг, по достоинству оценив внешний вид звезды.

: showbiz.today.ua