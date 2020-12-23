Лікарі пояснили, скільки яєць в день можна їсти

Багато людей час від часу захоплюються модними дієтами. Одна з них передбачає вживання варених яєць на сніданок, обід і вечерю: близько шести штук в день.

Лікарі розібрали такий раціон харчування і розповіли, скільки насправді яєць в день можна їсти без шкоди для організму.

Яйця – один з кращих джерел білка і жирів. Однак медики попереджають, що раціон харчування тільки з цього продукту призведе до нездорової втрати ваги і нестачі необхідних поживних речовин.

Фахівці попереджають, що в день допустимо їсти максимум два яйця, краще – в першій половині дня.

Зловживання цим продуктом може привести до підвищення рівня холестерину і зайвої ваги. При цьому одне яйце на сніданок дасть відчуття ситості на довгий час.

Також вони допомагають прискорити обмін речовин, пише NDTV.

Експерти рекомендують їсти яйця у вареному вигляді: так вони не містять олії і зайвого жиру. Доповнювати продукт можна овочами, салатами і фруктами. Крім того, крім яєць лікарі радять їсти нежирне м’ясо.

: ukrhealth.net

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