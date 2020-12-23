Наталка Карпа вперше після пологів показала фігуру в купальнику

Днями українська співачка Наталка Карпа разом з однорічною дочкою Златою відвідала дитячий басейн, повідомляє WomanEL. Відповідними фотографіями 39-річна знаменитість поділилася на своїй офіційній сторінці в Instagram.

На одному з знімок виконавиця позує в купальнику, демонструючи свою фігуру після пологів. На руках артистка тримає щасливу дочку.

За словами Наталії, вона ще не повернулася в колишню форму. Але співачка намагається не турбуватися з цього приводу, адже знає, що всьому свій час.

Фотографія блискавично набрала безліч лайків і приємних коментарів.

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Публикация от Наталка КАРПА (@natalkakarpa)

: trserial.net.ua

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