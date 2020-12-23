Ірина Білик показала, як відпочиває з дітьми та майбутньою невісткою на ярмарку в Києві

Ірина Білик, яка є відомою українською співачкою, вирішила показати своїм фанам, як вона проводить час зі своїми дітьми. В соцмережах жінка опублікувала фото, на яких зображена її сім’я.

Ірина Білик має двох чудових синів. Різниця у віці між ними 16 років, проте, це не заважає братам весело проводити час. Сім’я співачки відвідала містечко зимових розваг, що розташоване в Києві поблизу палацу “Україна”. На своїй сторінці в Instagram Білик опублікувала фото з прогулянки. На ньому зображені діти артистки та наречена старшого сина.

Ірина Білик розповіла, що вони відвідали резиденцію Миколая та, навіть, поспілкувалися з ним. За словами співачки, молодший син Табріз залишився дуже задоволеним та сповненим емоцій. Під світлиною артистка написала, що їй приємно проводжати 2020 рік в такому казковому містечку з найріднішими людьми.

Шанувальники Ірини Білик похвалили співачку за те, що вона не забуває приділяти час своїй сім’ї та створює молодшому сину новорічну атмосферу. Вони назвали артистку чудовою жінкою та привітали її з початком зимових свят. За словами фанів, дітям виконавиці дуже пощастило з такою турботливою мамою.

: wona.com.ua

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