Петр Авен поведал о «потерянных годах»

Как передает корреспондент The Moscow Post , он ожидает, что следующий год «будем годом восстановительного роста».

Авен отметил низкий уровень инвестиций — порядка 20% ВВП для России, эта «цифра недостаточная». Долг не сократился, да и экономического роста не было. Он напомнил, что с 2013 года общий долг отечественных компаний был 60% ВВП, он таким и остался.

«В 2013 году у нас предпринимательский доход обеспечивал 8,9% общих доходов населения, сейчас — 5%, в лучшие годы цифра доходила до 15–17%. Поэтому с точки зрения развития среды, с точки зрения инвестиций и экономического роста эти годы можно назвать потерянными», — сказал глава совета директоров.

По его словам, за последние годы случилась фундаментальная «трансформация экономической модели», что можно оценить как таргетирование инфляции.

Петр Авен ожидает, что к лету следующего года пандемия исчезнет благодаря вакцине.

Ранее он заявил о неисполнении мирового соглашения Альфа-банка и экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина. Его планируют пересмотреть.

Банк считает возможным заключить договоренности с Хотиным, касающихся урегулирования долга.

«Ведется работа по изменению мировых соглашений в связи с тяжелой обстановкой на рынке недвижимости», — говорится в сообщении.

В 2016 году глава «Югры» занял у Альфа-банка 700 миллионов долларов в залог под недвижимость в Москве — бизнес-центр Agat, бизнес-центр Cherry Tower и ТРЦ «Черемушки», ТЦ «Филион» и БЦ Center-T. В следующем году регулятор отозвал у «Югры» лицензию, затем Хотин и «Альфа» заключили первое соглашение, установив новый график погашения долга.

В 2019 году Хотин был задержан по делу о растрате 280 млрд руб. и еще 7,5 млрд руб. из «Югры». Затем Альфа-банк пошел с исками в суды. Выяснилось, что мировое соглашение от 2017 году учитывало риск возбуждения против экс-владельца «Югры» уголовного дела. Споры привели к тому, что Альфа пришлось создать большие резервы по корпоративному портфелю в размере $652 млн в 2019 году. В итоге в прошлом году заключили мировое соглашение, когда Хотин был должен 590 миллионов долларов.

В период пандемии он выполнял обязательства, хотя и с некоторыми уступками. Причем Хотин имеет проблемы не только с Альфа-банком, у него просрочены платежи на 140 миллионов долларов, как сказал глава непрофильных активов «Траста» Александр Соколов.

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