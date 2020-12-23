Медики назвали властиві діабету ознаки високого рівня цукру в крові

Називаючи ознаки високого рівня цукру в крові, властиві діабету 2 типу, медики виділили поліурію, полідипсію, втому та інші сигнали тіла.

Фахівці попереджають: чим довше рівень цукру в крові залишається високим, тим вище ризик небезпечних ускладнень, включаючи гангрену. Тому важливо знати ознаки цього порушення і діагностувати його своєчасно.

Медики з NHS, британської служби охорони здоров’я, назвали ознаки високого рівня цукру в крові, властиві діабету 2 типу. Їх пояснення опублікувало видання Express.

Поліурія. За словами експертів, надлишок глюкози в крові може виражатися підвищеною потребою в сечовипусканні.

“Ви відвідуєте туалет частіше, ніж зазвичай, особливо вночі-це поліурія. Її викликають спроби організму позбутися надлишків глюкози через сечу”, – розповіли в NHS про один із симптомів.

Медики помітили, що люди можуть не усвідомлювати, що їх походи в туалет почастішали, якщо зміна відбувається поступово.

Інші симптоми. Фахівці назвали наступні: почуття сильної спраги, надзвичайна втома, втрата м’язової маси і схуднення, повільне загоєння ушкоджень шкіри.

Полідипсія (невгамовна спрага). Властивим діабету ознакою високого рівня цукру в крові, за словами медиків, є таке відчуття спраги, при якому незалежно від кількості випитої рідини в роті все одно виникає відчуття пересихання, що підсилює потребу у воді.

Втома. Захворювання здатне викликати сильну втому, оскільки через що виникають порушень клітини організму не засвоюють глюкозу, необхідну для отримання енергії.

Поріз. Накопичуючись в кровотоці, глюкоза перешкоджає загоєнню будь-яких невеликих порізів або порізів.

«Непомітний поріз на стопі може привести до гангрени, якщо у вас є проблеми з високим рівнем цукру в крові і діабетом», – застерегли в NHS.

Втрата ваги. Якщо вона відбувається без видимих причин, варто насторожитися.

Молочниця. Грибкова інфекція характеризується білими сирнистий виділеннями зі статевих органів. Може розвиватися у жінок і чоловіків, їй властиві дискомфортні, хворобливі відчуття.

Проблеми із зором. При розвитку діабету 2 типу через постійно високого рівня цукру в крові може виникати ефект помутніння зору.

При появі перерахованих ознак слід обов’язково проконсультуватися з лікарем, підкреслили експерти.

: ukrhealth.net

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.