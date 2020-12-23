Дочь мэра Кляйна «подвела» его под новое дело

Как передает корреспондент The Moscow Post .

По версии следствия он незаконно выделил участок своей дочери.

В 2016 году Кляйн незаконно дал указание главе департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести недостоверную информацию в геоинформационную систему «Геокад». Тогда он действовал в интересах ОАО «Томское пиво», так является основным акционером.

Эти недостоверные данные информировали о наличии якобы 300-метровой санитарно-защитной зоны на территории ОАО «Томское пиво». Генеральный план, а также правила землепользования и застройки были позже изменены в Томске. На основе этой информации предпринимателю, который хотел изменить статус земли возле завода, чтобы строить жилые дома, отказали.

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