Ура-патриотка Тогжан Кожалиева забыла указать гражданство и бизнес в России

Несмотря на весь административный и финансовый ресурс Кайрата Сатыбалды партию псевдо-радикалов ХАК Кожалиевой Тогжан Бакытжанкызы не удается правильным образом зарегистрировать для участия в предстоящих выборах. Дело даже не в малой поддержке задекларированных этой партией радикальных идей и нелепых попытках попасть в медиаполе закупкой заказных статей. Дело, судя по всему, в личной бестолковости Тогжан Кожалиевой в неумении скрывать самые элементарные прорехи в своей биографии. Кайрат Сатыбалды, как спонсор, опять пролетел с созданием карманного ресурса политического влияния.

Коррупционная составляющая в деятельности Тогжан Кожалиевой, ее постоянная брехня про независимость ее движения от власти и власть имущих не стала бы сложностью при регистрации партии. Проблема гораздо проще и гораздо более непреодолимая: Тогжан Кожалиева, председатель партии национально-религиозно озабоченных… является гражданкой Российской Федерации.



Напомним, что Кожалиева работала в Москве десять лет, занимая должности в Институте Востоковедения РАН и в страховой компании ОАО «РОСНО». Именно работай руководителем проекта и начальницей управления по корпоративным продажам Тогжан Кожалиева придумала мелкий гешефт: часть заказов по оценкам рисков проводить через саму себя. Для этого нужно было зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, что в свою очередь обязывало будущую партийную лидершу к получению гражданства России. В те годы гражданство получалось легко и такой возможностью Тогжан Кожалиева воспользовалась.

Неучтенные риски Тогжан Кожалиевой для партии «ХАК» и Кайрата Сатыбалды

Тогжан Кожалиева открыла ИП на свое имя. К теперешнему ее сожалению скрыть наличие лицензии невозможно, а с ним и данные о наличии второго, запрещенного в Казахстане, гражданства. Во всех базах можно найти данные о том, что она числилась индивидуальным предпринимателем, осуществляя деятельность по кодам 66.21 («оценка рисков и ущерба») и 66.29.9 («деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования, кроме обязательного социального страхования»). Уводила ли она левые заказы из своего офиса ОАО «РОСНО» или действовала с санкции высшего руководства для сокрытия налогов самого страховщика? Совершенно не интересно, интересно то, что она получила российское гражданство и это нашло отражение в анкетах индивидуального предпринимателя Кожалиева Тогжан Бакытжановна, ИНН 500403438175, ОГРНИП 306500410400038 от 14 апреля 2006 г.

Кайрат Сатыбалды не подумал об этом риске и вложил существенные капиталы в партию ХАК, а сама Кожалиева спокойно перекрасилась из либералки 90х годов в националистку и фундаменталистку. На наличие второго гражданства у Тогжан Кожалиевой «товарищи по семейной партии» побеспокоились только недавно — и началась суета по маскированию этого несовместимого с политикой факта. Как обычно, суета привела только к большей известности.

Тогжан Кожалиева подала заявление о ликвидации ИП, и оно было закрыто 24 ноября 2020 г. При этом конечно, сам факт закрытия и привел к большей заметности ее российского гражданства.

Выписка из закона. В случае выявления факта получения гражданства иностранного государства гражданином Республики Казахстан, органы миграционной полиции в соответствии со статьями 21, 30 Закона «О гражданстве» регистрируют утрату казахстанского гражданства. …Те же действия, совершенные лицами, состоящими на государственной службе, а также лицами, осуществляющими функции представителя власти либо выполняющими организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, влекут штраф в размере 200 МРП либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан. (https://defacto.kz/ru/content/dvoinoe-grazhdanstvo-v-kazakhstane)

И куда пойдет такая партия, такой депутат со вторым гражданством? Под уголовное дело. А Кайрат Сатыбалды, если уж он так хочет иметь карманный кукольный театр в политике должен больше думать, прежде чем выбирать таких трижды вскрытых агентов, как Тогжан Кожалиева.