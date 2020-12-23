Диабет 2 типа в молодости особенно вреден для здоровья

Новый анализ показывает, что чем раньше в жизни возникает диабет 2 типа, тем он опаснее. Исследование, объединившее результаты 26 предыдущих, выявило четкую закономерность – чем моложе были люди при первом появлении диабета 2 типа, тем выше был риск таких осложнений, как сердечные заболевания и инсульт.

За каждый год отсрочки диабета 2 типа риск заболеваний кровеносных сосудов снижался на 3-5%. Более молодые пациенты также подвергались риску преждевременной смерти. В целом за каждый дополнительный год возраста на момент постановки диагноза шансы умереть в течение периода исследования снижались на 4%.

Эксперты заявили, что результаты, опубликованные в журнале Diabetologia, не удивительны. Чем дольше человек живет с диабетом, тем больше у него времени для накопления осложнений. В целом, пожилые люди сталкиваются с большим количеством осложнений от болезней, чем молодые, которые находятся в относительно лучшей форме. Однако диабет 2 типа демонстрирует обратную тенденцию.

: Новости Ю