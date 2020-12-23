Эрнст больше не «Первый»?

Как передаёт корреспондент The Moscow Post , Владимир Путин разрешил приватизировать «Первый канал», руководимый бессменным гендиректором Константином Эрнстом . Доля государства в АО «Первый канал» будет снижена с 51% до 34%. Кроме того, компанию исключат из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ, оставив за собой лишь «золотую акцию» главного телеканала страны.

Несмотря на то, что разрешение дал Президент, инициатива все-таки исходит от премьер-министра Михаила Мишустина. И формулировка для Эрнста неблаговидная — «с целью повышения финансовой устойчивости акционерного общества». При этом самым вероятным «приватизитором» долей называют «Национальную Медиа Группу» Юрия Ковальчука. Сейчас у нее 29% акций общества, но захочет ли Ковальчук спасать тонущий корабль за свой счет?

Плохие новости и для бюджета, ведь для снижения государственной доли до 34% придется провести допэмиссию акций. Сколько денег на это потребуется пока непонятно, зато понятно, кому россияне должны быть благодарны за едва ли не развал главного телеканала страны.

Таков результат «выдающейся» управленческой политики гендиректора телеканала Константина Эрнста. Складывается ощущение, что он давно уже куда больше озабочен развитием собственного ресторанного бизнеса, чем Первого канала. Результат — падение рейтингов и колоссальные долги.

По итогам одного только 2018 года долги «Первого» превысили 20 млрд рублей — почти две трети его годовой выручки. Сегодня эта сумма может быть значительно выше, и достигнуть точки предела — по-другому на приватизацию канала никто бы не решился.

Канал должен почти всем вокруг — производителям сериалов, документального кино, графики, другим подрядчикам. Если говорить об основном контрагенте — телецентре Останкино, то на 1 января 2020 года Первый должен был ему 1,3 млрд рублей. Причем свыше 1 млрд из них — просроченный долг.

Задолженность канала непрерывно растет после обвала рубля и падения рекламного рынка в 2014 году. При этом Эрнст нисколько не стесняется просить поддержки у государства. Последнее его долги закрывать не спешит — возможно, поэтому Эрнст сейчас так активно занимается собственным ресторанным бизнесом.

Первый все меньше интересен рекламодателям, ведь снимать новые крутые шоу просто не на что. Прошлый год и вовсе показал рекордный рост убытков. Если по итогам 2018 года выручка составила 33 млрд рублей (и росла все последние годы), то по итогам 2019 года «провалилась» до 27 млрд рублей. Убыток за тот же период составил 4,1 млрд рублей.

Разумеется, удерживаться каналу на плаву помогает государство, которое пока еще владеет контрольным пакетом. Как пишет РБК , в 2020 году «Первый канал» мог получить порядка 6,5 млрд рублей госсубсидий на производство и закупку контента.

Нужно ли говорить, что эти деньги никак не отбиваются? В целом же, как утверждают авторы сайта «Телеспутник» , якобы за три года (2020-2022) российские телеканалы, включая «Первый», могут получить почти 150 млрд рублей господдержки. Не в коня корм?

При этом финансовые вливания в телеканал неизменно сопровождаются скандалами — с коррупционным душком. В прошлом году крупный скандал разразился по поводу программы Кто хочет стать миллионером. Одной из самых популярных в сетке. Тогда редактор программы Илья Бер обвинил магистра «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке подкупа. Тот, конечно, всё отрицал. До сих пор непонятно, что произошло, но оправдываться пришлось Константину Эрнсту.

Не вылезает из скандалов и другой проект — шоу «Голос». Недоброжелатели подозревают то одного, то другого участника в получении преференций от судей. Самый громкй случай — с дочерью певицы Алсу Микеллой Абрамовой. По слухам, ей могли даже накрутить голосов при голосовании зрителей.

Скандал был серьёзный, мама Алсу Алла Пугачева даже дарила подарки другим участникам шоу, чтобы поддержать их снизить градус напряженности. Кроме этого, серёзные вопросы есть и к КВН (могут ли туда попадать команды за деньги?), и к другим проектам.

В ресторане с Сергеем Семёновичем

Удивительно, но пока медиаимперия Первого канала рушится, как карточный домик, сам Константин Эрнст и не думает унывать. Да и зачем, ведь он управляет обширным ресторанным бизнесом, компанией ООО «Экримтор». Она ведет такие бренды, как «Кафе Пушкин», «Турандот» и «Шинок». Партнером Эрнста является Андрей Делос, с которым бизнесмены держат ООО «Юста-Лайн».

Компании, связанные с предпринимателями, оказались чрезвычайно успешны на ниве госзаказа. Сказались ли здесь какие-то связи Константина Эрнста в чиновничьих кабинетах, неизвестно. В частности, то же ООО «Юста-Лайн» (25% в нем принадлежат «Экримтору» Эрнста) в последние годы набрало госконтрактов на 27 млн рублей.

Большая часть из них, 11,4 млн рублей — от управления делами мэра и правительства Москвы. Слухи о близкой дружбе градоначальника Сергея Собянина и Константина Эрнста ходят давно. А что, если под этим есть прочная экономическая основа?

Как утверждают авторы телеграмм-канала «Арбитр» , якобы «Юста-Лайн» Эрнста и Делоса решила покормить за госсчет в своем ресторане «Турандот» иностранные делегации и чиновников. Компания получила два госконтракта на организацию ресторанного питания от того Управления делами мэра и Правительства Москвы. Удивительно — среди тысяч и десятков тысяч заведений Москвы именно детище Эрнста как нельзя лучше подошло для этой задачи.

Но, вообще, у Эрнста питаются не только иностранные делегации и мэрские работники. Там же любят отобедать и сотрудники Генпрокуратуры РФ (6 контрактов на 8,4 млн рублей), и сотрудники ЗАГСа (5,2 млн рублей), и аппаратчики Совета Федерации, и многие другие. Прямо-таки чиновничий слет за бюджетный счет. Эрнст встречает гостей. Главным гостем Турандота называют, конечно, Сергея Собянина.

По итогам 2019 года выручка «Юста-Лайн» составила 483 млн рублей. И это не рекорд — в 2018 году компания получила 550 млн рублей. И если это не вызывает вопросов, то вызывает вопросы деятельность «Экримтора», который выступает соучредителем «Юсты» и «держателем» ресторанов Эрнста.

Структура эта куда больше похожа на прокладку для перегонки денег, чем на реально функционирующую компанию. При жалком уставном капитале в 26 тыс. рублей там почему-то не трудится ни одного сотрудника. По итогам 2019 года — ни выручки, ни прибыли. Зачем Эрнсту нужна такая компания, если не для финансовых операций?

Зачем Эрнсту такая «компания»?

Где могут оседать денежки Константина Эрнста, считая и гигантскую зарплату на Первом канале — тоже вопрос. Как писало издание «Аргументы Недели» , у жены Эрнста, Софьи Эрнст, могли быть вклады в латвийском банке ABLV Bank. Правда это, или нет, но не так давно банк этот был ликвидирован, а до этого попал в крупный международный скандал.

Окзалось, что финансовое учреждение было международным центром по отмыванию денег. ABLV проводил незаконные транзакции для клиентов из России, Украины и Северной Кореи. О том, что отмывание денег было основным видом деятельности банка, заявлял Минфин США. Об этом писали «Ведомости» .

Когда информация была обнародована, клиенты массово побежали из банка. Забрали оттуда около 700 млн евро. Были ли среди них деньги семьи Эрнстов от непосильных трудов и госконтрактов, неизвестно. Впрочем, за будущее самого Константина Эрнста можно не бояться.

За годы во главе Первого он должен был накопить солидную кубышку, да и рестораны его с Сергеем Семёновичем никуда не деваются. Ну а то, что от такого руководства самым популярным каналом страны мог пострадать бюджет и наши карманы (про эстетику и мозги от передач на «Первом» уже молчим) — так это, так сказать, творческие издержки.

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