Лес рубят, «радаевские» не летят

Как сообщает корреспондент The Moscow Post , суд оправдал бывшего министра экологии и ресурсов Саратовской области Дмитрия Соколова, поскольку не нашел в его действиях состава преступления. И, похоже, его «вытащили» не без помощи губернатора Валерия Радаева , который как будто бы создает подозрительную активность вокруг лесного хозяйства, а именно — усыпанных лесами земельных участков.

Ранее правоохранители инкриминировали чиновнику перевод трех лесхозов из статуса областных госучреждений в ГАУ — «Саратовская межрайонная лесосеменная станция», «Новобурасский межрайонный лесопитомник», «Петровсклес». При этом ОГУ на момент реорганизации имели кредиторскую задолженность по налогам и страховым взносам в размере 25 млн рублей, о чем должен был знать министр. По версии следствия, он злоупотребил своими должностными полномочиями как раз-таки для того, чтобы не погашать долг.

Однако оказалось, что Соколов лишь исполнял соответствующее распоряжение правительства области, подписанное лично Радаевым. А значит и обвинить его в превышении должностных полномочий нельзя. Так не означает ли это то, что отвечать за данные «схематозы» должен лично Радаев?

В переводе предприятий может быть выгода, ведь государственные автономные учреждения, например, могут самостоятельно распоряжаться своими доходами и брать кредиты. А стало быть, денежки выводить из них может быть гораздо проще?

Что интересно, в открытых источниках не представлено никаких данных о финансовых показателях фирм и числе сотрудников. При это у «Новобурасского межрайонного лесопитомника» и «Петровсклеса» всего по одному заказчику — ФСБ по Саратовской и Самарской областям и Администрация Петровского района соответственно. Все это наводит на мысль, что предприятия могли переводиться в статус автономных для выполнения конкретных подрядов.

У «Саратовской межрайонной лесосеменной станции», при этом, ни одного заказа нет вовсе. Неужели просто не успели реализовать задуманное?

Кроме того, Дмитрия Соколова обвиняли в подписании акта приема-сдачи работ с «Геодезия-Сервис», хотя госконтракт был исполнен не в полном объеме. Тут нашлось другое оправдание — оказывается, работы были приняты приемочной комиссией, состоящей из 5 человек, которые не выявили недостатков. А сам Соколов, дескать, не мог предполагать о том обстоятельстве, что работы выполнены не в полном объеме. Но разве это не задача должностного лица — держать руку на пульсе?

При этом «Геодезия-Сервис» тоже вызывает вопросы. Так, у конторы при выручке в 1,6 млн рублей, прибыль — минус 182 тысячи. А госконтрактов при этом на 20,5 млн. И главный ее заказчик — Минприроды Саратовской области. Фирмой владеют три малоизвестных бизнесмена, которые, вероятно, могут быть лишь номинальными лицами. Уж не стоял ли за этой фирмой лично господин Радаев? Поэтому проверяющая комиссия и дала компании «зеленый свет»?

По делу Соколова в качестве свидетелей привлекались многие высокопоставленные чиновники региона. Например, глава Балаковского района, экс-зампред регионального правительства Александр Соловьев, бывший вице-губернатор, а ныне глава Петровского района Денис Фадеев, первый заместитель гендиректора «Облкоммунэнерго» Олег Галкин, ранее занимавший пост министра-председателя областного КУИ. И все об экс-главе Минприроды высказывались исключительно в положительном ключе. Наверное, потому что их об этом попросил лично Радаев? Да и они сами, по слухам, могли выполнять «спецзадания» губернатора.

И это не единственное уголовное дело в Минэкологии. Следом за Соколовым возбудили дело в отношении начальника управления лесного хозяйства Анатолия Колдаева по подозрению в злоупотреблениях должностными полномочиями. Как писала «Четвертая власть» , Колдаев вынудил перечислить деньги директора ГАУ «Саратовская межрайонная лесосеменная станция». А ведь это та самая контора, которая фигурировала в деле у Соколова.

Также невольно вспоминаются другие странные сделки с лесом, которые ведут напрямую уже к главе региона. Как писал PASMI , имя его сестры Светланы фигурировало в деле экс-главы Энгельсского района Дмитрия Лобанова. Последний выделил родственнице губернатора более 1 тысячи га в природном лесопарке «Кумысная поляна», оформив участок на подставное лицо. Кроме того, силовиков интересовали махинации с землей в природоохранных зонах, в частности, переданные «неустановленными лицами» под застройку участки лесопарка «Тинь-Зинь». Так, может, в итоге земли оказались у Радаева?

Теперь же он легким взмахом пера переводит несколько лесхозов в статус автономных. Не просматривается ли здесь личный интерес губернатора?

«Чиновникопад» Радаева

К слову, Дмитрий Соколов покинул Минприроды в 2018 году, после того как уже стал фигурантом дела. Он был одним из первых чиновников в команде Радаева, вслед за которым начался так называемый «министропад». Тогда стали массово уходить люди, принятые Радаевом на работу после его первого назначения в область в 2012 году. В конце концов, свои должности покинули все.

Тогда заговорили о том, что над Радаевым «сгустились тучи» и ему грозит скорая отставка. Но этого до сих пор не произошло, поэтому, скорее всего, он просто дал возможность «своим» ребятам уйти в «тень». Как говорится, сделал дело — гуляй смело!

Увольнение главы Минсоцразвития области Ларисы Колязиной связывали с тем, что незадолго до этого в ее ведомство нагрянули силовики. И тут всплывает интересный момент: главным подрядчиком МКУ «Транспортное управление», учрежденного комитетом дорожного хозяйства и транспорта, являлось тогда МУПП «Саратовгорэктротранс»(СГЭТ), учрежденное комитетом по управлению имущества, который возглавлял Олег Галкин. Финансовые показатели СГЭТ тогда вызывали у недоброжелателей вопросы: у конторы не было никакой прибыли и стоимость была минусовой. Интересно, каким образом оно вообще работало? Притом с приходом новой команды чиновников дела его поправились — сейчас с этим все в норме.

Громкий скандал прогремел в 2018 году, когда под «белы рученьки» взяли самого двоюродного брата губернатора, Игоря Ткачева, писал «ФедералПресс» . Он ранее трудился начальником ГУ МЧС по Саратовской области. Ему вменялось превышение должностных полномочий, якобы связанное с махинациями на госзакупках в МЧС. Впрочем, в этом году он был полностью оправдан. Просто невероятное везение!

Фигурантом дела стал и экс-депутат Андрея Беликов. Как писал «Коммерсант» , его обвиняли в совершении крупного мошенничества. Якобы Беликов обманным путём получил из краевого бюджета 450 млн рублей в виде субсидий на перевозку льготных категорий пассажиров. Кстати, задержан он тоже был в 2018.

Как сообщал «Взгляд-Инфо» , весной стало известно о прекращении уголовного дела в отношении бывшего председателя областной Общественной палаты Александра Ландо, которого также обвиняли в мошенничестве. Следствие в свое время подозревало, что в 2014 Ландо обещал уже упомянутому депутату Беликову помощь, благодаря которой его «Автокомбинат 2» мог выигрывать большое количество лотов по определению перевозчиков на городские маршруты Саратова. И за это Беликов мог платить Ландо ежемесячно по 150 тысяч рублей. В любом случае, эта версия доказана не была.

В начале 2020 года было возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления должностных полномочий сотрудниками Минздрава региона. Госслужащие могли нарушить закон при закупках медоборудования, причем под следствием оказалась креатура Радаева, министр Наталья Мазина, сообщала «Газета.ру» . Стоит ли говорить, что и с нее «смылись» все обвинения, как с гуся вода?

Вспоминают и другие дела, к которым так или иначе мог иметь отношение Радаев. Например, задержание бывшего главы Энгельского района области Дмитрия Лобанова, якобы близкого товарища Радаева.

Как пишет РИА «Новости» , недавно в отставку ушел министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Зайцев. Перед этим его отстранили от должности по подозрению в получении взяток при фиктивном трудоустройстве супруги.

Тогда «прилетело» и самому Радаеву — он получил прокурорское представление по факту конфликта интересов в деятельности министра и длительного бездействия по указанному вопросу со стороны органа профилактики коррупции регионального правительства.

Этой истории предшествовал доклад генерального прокурора РФ Игоря Краснова в Совете Федерации, который заявил, что Саратовская область уверенно вошла в десятку самых коррумпированных регионов страны.

Почти первые и почти последние

Кажется, что чиновники при Радаеве, занимаются вовсе не своими прямыми обязанностями. Иначе как объяснить тот факт, что область «проседает» практически по всем фронтам?

Так, уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов представил Президенту индекс административного давления на бизнес в регионах РФ, согласно которому Саратовская область под управлением Радаева и оказалась на последней строчке рейтинга!

Как пишет СБК , регион находится на 4 месте в ПФО по уровню безработицы. При этом Саратов занимает второе место в стране по доле трудящихся с жалованием до 25 тысяч руб. — 59%. Грубо говоря, и работая не поживешь на широкую ногу.

За 2017-2019 годы население Саратовской области уменьшилось на 2,3%. По снижению количества жителей регион занимает 15-е место в РФ и второе (после Пензенской области) в ПФО. Согласно демографическому рейтингу РИА «Новости» , регион находится на 71 месте из 85.

Что примечательно, такую же строчку рейтинга занимает и Радаев в Национальном рейтинге губернаторов за сентябрь-октябрь 2020 года.

Отставку Радаева злопыхатели прочат уже давно, ведь при нем область устанавливает антирекорды, а чиновники, наоборот, вероятно являются рекордсменами по числу уголовных дел. При этом многие умудряются очень «красиво» уходить из-под уголовного преследования. Может ли им в этом помогать лично губернатор?

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