Олена Шоптенко показала, як відсвяткувала свій день народження

21 грудня свій день народження відсвяткувала відома українська хореографиня Олена Шоптенко. З нагоди 33-річчя танцівниця опублікувала на сторінці в Instagram атмосферну світлину, яку зробила у приватному будинку поблизу лісу.

На фото Олена позує в обтислій сукні, що дуже чітко підкреслює вигини її тіла. В новому дописі танцівниця повідомила, що цей рік був для неї справжнім випробовуванням. Вона щаслива закінчити свій 32-й рік саме так та перегорнути ще одну сторінку життя. Олена Шоптенко поділилася зі своїми шанувальниками тим, що всі хвилювання та випробовування, через які пройшла танцівниця, зробили її сильнішою.

Також знаменитість зізналася, що кожного року в день свого народження вона записує фразу, яка характеризує увесь її попередній рік. На своє 33-річчя Олена написала, що людина не може щось змінити, не почавши з себе. Зірка обіцяє зробити своє життя набагато кращим, ніж воно було. Вона наголошує, що речі, які оточують нас ззовні, залежать від внутрішнього світу людини.

Шанувальники надсилають свої привітання знаменитості та щиро радіють за її перемоги. Вони бажають Олені завжди залишатись такою енернійною, сильною та рухатись лише вперед.

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Допис, поширений ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

: wona.com.ua