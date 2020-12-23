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Родители Кати Осадчей покорили молодостью в 40-ю годовщину свадьбы

23.12.2020

Телеведущая Екатерина Осадчая, жена Юрия Горбунова, показала фото со своими родителями в 40 годовщину их свадьбы

Как передает Politeka.net, снимками она поделилась на своей странице в Инстаграм.

«40 лет вместе! Рубиновая свадьба. Двое детей, двое внуков и океан любви. Мама и Папа крутой пример для нас всех, как сохранить любовь, уважение и отношения сквозь годы», – написала Осадчая.

Также она показала кадры празднования годовщины родителей.

“Горько через 40 лет”, – подписала Осадчая фото.

Мама Екатерины Анна Осадчая рассказала, как будущий супруг делал ей предложение.

«И ты говоришь: «Поехали в Ленинград». Я говорю: «Меня не отпустят». И ты говоришь: «Давай тогда поженимся», – рассказывает она на опубликованных «Сторис».

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