Как Памфилова в американских выборах разбиралась

Ее слова передает корреспондент The Moscow Post .

Памфилова отметила, что при таком объеме голосов ни один ресурс не предоставил какие-то цифры.

«Многие пытались понять, что происходит в США, мы долго искали на англоязычных ресурсах, сколько там проголосовали досрочно. Ни на одном ресурсе вы не найдете одну цифру. Мы искали, смотрели, просто было интересно, мы же тоже изучаем опыт, смотрим», — сказала она.

По ее словам, данные об отправленных бюллетенях по почте разнятся с голосами. Разные штаты голосуют по своей системе и даже непонятно, кто и откуда отправляет свой голос.

«Оказывается, что в одних штатах считают, что они досрочно, а в других, что досрочно и очно. Путаница, смешано», — оценила председатель ЦИК американские выборы.

Она также рассказала, что комиссия хотела посмотреть сложность и прозрачность системы, чтобы «хоть чему-то научиться», однако в ЦИК РФ запутались.

«50 с чем-то миллионов у них людей дееспособного возраста, потенциальных избирателей вообще поражены в правах», — сказала она, добавив, что даже представить не может, что было бы в России, если бы такое случилось хоть частично, «нас бы с грязью смешали, хотя и так смешивают».

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