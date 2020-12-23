Чи безпечні апельсини для діабетиків?

Люди, які страждають на діабет, мають виявляти обережність, обираючи для себе продукти харчування. Певних продуктів вони мають взагалі уникати, або ж обмежувати розмір порцій. Звісно, помірковане споживання – це завжди краще, ніж повне виключення з раціону якихось продуктів, пише Жіночий світ з посиланням на Times Now.

Апельсини любить величезна кількість людей. Та якщо ви страждаєте на діабет, то у вас можуть з’явитись сумніви у тому, що вони безпечні для вас. Від чого вам точно слід відмовитись, то це від пакетованих соків, які можуть містити багато консервантів та цукру.

Ідеальні продукти для людей, хворих на цукровий діабет, повинні містити багато клітковини та мати низький глікемічний індекс. Апельсини – це гарне джерело клітковини, тож за першим пунктом вони підходять. Крім того, їхній глікемічний індекс може становити 40-50, тоді як верхня рекомендована межа для діабетиків – 55.

Ось, які ще переваги апельсини можуть вам забезпечити:

Посилення імунітету. Апельсини є потужним джерелом вітаміну С. Взимку організм стає більш вразливим перед різними інфекціями, а вживання продуктів, які зміцнюють імунітет, можуть допомогти їх уникнути.

Зміцнення здоров’я серця. Раціон, корисний для серця, має включати продукти з високим вмістом клітковини, антиоксидантів та інших поживних речовин. Апельсини підходять за цими критеріями, тому допомагають покращити здоров’я серця, регулюючи рівень холестерину та цукру в крові.

Зміцнення здоров’я травної системи. Продукти, багаті на клітковину, допомагають поліпшити роботу травної системи, посилюючи обмін речовин та зміцнюючи здоров’я кишечника. Апельсини – це гарне джерело клітковини, тому вони корисні для травлення.

Схуднення. Апельсини – це низькокалорійний продукт, тому їх можна споживати, не турбуючись про те, що такий перекус може призвести до збільшення ваги через надмірну калорійність.

: wworld.com.ua

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