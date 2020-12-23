Кадровая политика Яна Новикова в стиле «Авангард»

Как сообщает корреспондент The Moscow Post , концерн «Алмаз-Антей» продал на торгах «Группе ЛСР» имущественный комплекс на улице Красного Курсанта в Петербурге. А пока концерн распродает свои непрофильные активы, на подконтрольном ему ММЗ «Авангард» начальники меняются один за другим. Свет на то, что творится за стенами оборонного предприятия, с 2018 года пытается пролить его бывший сотрудник Максим Берг, который и рассказал журналистам массу интересных подробностей. Чем это может обернуться для директора «Алмаз-Антея» Яна Новикова ?

Своеобразная «традиция» частенько менять директоров появилась на предприятии сразу после его приватизации. На секундочку, «Авангард» занимается оборонной промышленностью, работает с гостайной, а значит и «руля» там должен сидеть человек, которому можно все это доверить — чтобы и ракеты вовремя построили, и никаких «утечек» информации не было.

Сейчас же директором «Авангарда» числится Денис Попков, которого считают ставленником «Алмаз-Антея». Ранее он трудился на заводе заместителем гендиректора по научно-техническому развитию и тогда его назначение вызвало вопросы. Дело в том, что его мать, Людмила Попкова, была осуждена за хищения. Как писал «МК» , работая руководителем профкома администрации президента, аппарата Правительства РФ, Совета Федерации и Госдумы, она присваиваа себе средства, выделенные на проведение культурно-массовых мероприятий.

Спрашивается, каким же образом сын госпожи Попковой получил, в нарушение всех положений законов об охране государственной тайны, допуск по самой высшей его форме?

При этом, устроившись в «Авангард», Попков начал сразу же «подтягивать» своих людей. Одним из них был некто И. Черепанников. Этого персонажа назначили на должность советника гендиректора. А, как известно, часто люди на таких должностях могут являться «кошельками» для руководителей.

И, похоже, именно Черепанников в 2017 году занялся сделкой с неким ООО «Русэнергохолдинг» по выдаче кредита на сумму 50 млн рублей под видом закупки оборудования для НК «Роснефть». Притом сумму надо было оформить двумя платежными поручениями и сделать это в течение суток. Однако ММЗ «Авангард» не является кредитной организацией, чтобы выдавать частной фирме 50 млн. рублей в виде кредита либо займа из целевых денег гособоронзаказа, тем более без наличия какого-либо договора между сторонами. Да и основание для выдачи средств якобы было лишь одно — служебная записка советника Черепанникова.

Сам «Русэнергохолдинг» тоже вызывал определенные вопросы, а после срыва сделки в том же 2017 году был ликвидирован. Не получилось «попилить» бюджетные миллионы?

Обо всей этой истории поведал Максим Берг, бывший руководитель службы безопасности завода «Авангард». Он же рассказал в беседе еще много чего интересного.

Директора меняются, ситуация — не особо

Например, о жесткой приватизации завода. Первая попытка это сделать была предпринята в 2002 году, когда генеральным директором предприятия был Леонид Брюханов. В июле того года он выпустил от имени предприятия, ценные бумаги: 6 векселей номиналом 25 млн. рублей каждый со сроком оплаты по предъявлению, но не ранее 1 июля 2003 года.

После общения Берга с журналистами он жаловался, что в его адрес начали поступать угрозы

Примерно в то же время Брюханов заключил договор с ООО «Союзпремьер-Стил» в лице генерального директора Л.И Павленко о передаче последнему ценных бумаг — взамен перечисления на счет первого 50 млн рублей. Но на счетах «Авангарда» в итоге почему-то оказалось лишь немногим больше 29 млн. А «Союзпремьер-Стил», в свою очередь, успел передать векселя ООО «Эвенком».

Год спустя «Эвенком» истребовал 150 млн. рублей по предъявлении векселей для оплаты. Но эти векселя, даже в случае их законного обращения не могли быть оплачены наличной суммой денег, так как номинальная стоимость каждого векселя превышает предельный размер наличных расчетов между юридическими лицами – 60 тыс. рублей, что следует из действовавшего на тот момент указания ЦБР .

И, что еще интересно, решение о приватизации ГП «ММЗ «Авангард» было принято постановлением Правительства РФ 28.06.2002 г., то есть до даты выдачи векселей. Таким образом, гендиректор предприятия Брюханов до момента государственной регистрации созданного ОАО «ММЗ Авангард» не имел законных оснований для выдачи векселей на 150 млн. рублей и выпуска каких-либо иных ценных бумаг.

Кроме того, «Авангард» взял на год взаймы у ООО «Союзпремьер-Стиль» 29 млн руб.под 200% годовых, что превышало на момент сделки ставку рефинансирования ЦБ в 8,6 раза.

Как писал «Коммерсант» , позднее в этой истории вскрылись и иные занятные подробности. Например, «Эвенком» был зарегистрирован на…обычную московскую учительницу. У нее похитили паспорт, а после регистрации «Эвенкома», чтобы она не заявила о пропаже в милицию и не аннулировала документ, подбросили его в почтовый ящик. Преподавательница даже не подозревала, что формально владеет векселями ракетного завода почти на 5 млн долларов по тогдашнему курсу.

Не повезло «Авангарду» и со следующим директором, Геннадием Кожиным. Как писал «Взгляд» , на Геннадия Кожина было возбуждено уголовное дело за хищение средств завода в особо крупном размере. Следствием была его вина доказана, более того — вину он и сам признал полностью. Но «посадок» не последовало, поскольку тому моменту уже истек срок давности. А ущерб предприятию составил порядка полумиллиарда рублей!

К слову, в этом же уголовном деле фигурировал Ахмет Мухаметов, который позже вступил на должность генерального директора завода.

Мухаметов отработал на заводе более 40 лет и очень хорошо знал внутреннюю «кухню». Быть может, поэтому Новиков и поставил его на это место — надеялся получить хорошего исполнителя?

На Мухаметов показал «зубы». Как рассказывал Берг, гендиректору было приказано подготовить документы для продажи более десятка гектаров земли в обмен на новостройки в Подмосковье. Но оказалось, что дома недостроены, так еще и находятся на расстоянии 4-5 часов. Поэтому Мухаметов отказался от сделки, чем тогда, по слухам, сильно разозлил генерального директора концерна по правовой работе Анатолия Коновалова.

Также недоброжелателя высказывают версию, что у Мухаметова на тот момент был свой прекрасный план: построить на заводской земле «свои «дома.

Позднее Мухаметова уволили якобы в связи «с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей», хотя на деле все было оформлено по соглашению сторон.

После увольнения Ахмета Мухаметов господин Новиков посадил в кресло Александра Ведрова. Тогда же начальник службы безопасности завода «Авангард» Максим Берг обратился в ФСБ, после чего сам был уволен.

доказательство того, что Берг действительно работал в «Авангарде»

А на место Ведрова затем пришел Денис Попков — напомним, человек, чья мать была осуждена за хищения.

По всей видимости, «странные» назначения в «Авангарде» могли быть на всех уровнях. По рассказам Берга, один раз ему «сватали» на должность старшего инспектора службы безопасности и режима завода «Авангард» с допуском к государственной тайне по форме «совершенно секретно» одну даму. Но в ходе проверки выяснилось, что она находится в федеральном розыске и является гражданкой иностранного государства. Да и в ее биографии сплошь белые пятна — толком не понятно, чем она занималась последние 10 лет до той попытки трудоустроиться.

Что сказать, интересные дела творятся на московском заводе. И, надо полагать, обо всем этом прекрасно осведомлены в «Алмаз-Антее». Так может Новиков лично прикладывал руку к происходящему?

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