Из жилых в доходные: как дома Геленджика «ставят на счетчик»?

В редакцию The Moscow Post поступило письмо от жительницы Геленджика Анастасии, проживающей в своём собственном, частном доме. В письме женщина просит обратить внимание СМИ и компетентных органов на ситуацию, которая сложилась в городе с подачи администрации и местных управлений Росреестра и «Газпром Межрегионгаза».

Ранее мы сообщали, что администрация Геленджика может использовать административные рычаги для того, чтобы заставить людей, проживающих в частных домах, переоформлять свою жилую недвижимость, как коммерческую. Дело в том, что многие сдают свои жилплощади для туристов в туристический сезон. Но от этого жилые дома, где собственники сами живут вместе со своими семьями, не становятся гостиницами.

Похоже, что глава Геленджика Алексей Богодистов, а вместе с ним и глава Управления Росреестра по Краснодарскому краю Александр Долгов поставили своей целью выжать людей из их собственного жилья? Или, по крайней мере, сделать так, чтобы они делились доходами от туристов с чиновниками разных мастей. По-другому то, что описывает обратившаяся к нам редакцию местная жительница Анастасия, трактовать сложно.

Важно, что это не единичная проблема, она носит массовый характер. Местные власти людей не слушают, давление продолжается. Так что жителям пришлось записать видеообращение к федеральным СМИ и чиновникам в надежде, что в городе наведут порядок.

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Как поведала корреспонденту The Moscow Post Анастасия, она владеет частным домом в Геленджике. Еще в 2017 году мимо ее жилища, где она живет вместе с родственниками, будто случайно проходили специалисты Росреестра. Они на каком-то основании сделали вывод, что частный дом по факту является гостиницей и магазином, и выписали ей штраф на 15 тыс. рублей о нецелевом использовании земли.

Анастасия пыталась обжаловать это решение в суде, но суд поддержал Росреестр. Происходило это еще при прошлом руководителе ведомства Виктории Абрамченко. Но похоже, что это местный «креатив» господина Долгова вместе с городской администрацией. То ли Абрамченко и её преемник Олег Скуфинский ничего об этом не знают, то ли не ударили и палец о палец, чтобы разобраться в ситуации.

В итоге Анастасии судом было запрещено эксплуатировать объект в качестве гостиницы. Она и не расстроилась, ведь для этих целей его не использовала. Даже в случае, если у неё остановился кто-то из гостей города, хозяин и вся семья живут там же, едят, как говорится, из одной посуды. Как коммерческая недвижимость?

Но буквально два дня назад, 21 декабря, Анастасия узнала, что в отношении её домохозяйства принято поступил иск в суд от «Газпром Межрегионгаз». Мол, женщина использует ресурс (газ) в коммерческих целях. Хотя о каких коммерческих целях может идти речь в случае жилого дома? Вероятно, для обоснования иска использовалось то самое решение по поводу Росреестра, которое изъяло из кармана Анастасии и её семьи 15 тыс. рублей. Непонятно за что.

При этом женщину никто не удосужился уведомить об иске и о судебном заседании. Сейчас она и вся её семья находятся под угрозой отключения от газоснабжения. На каком основании, с чего вдруг? Не говоря уже о том, что на дворе зима, люди будут замерзать. Это ли не давление, и какая цель может быть у таких «телодвижений» администрации и сетевиков, если не «получить на лапу» для того, чтобы от людей просто отстали?

Ситуация выглядит сюрреалистично, если не сказать больше. И в таком положении оказалась далеко не одна Анастасия. Оказывается, что для того, чтобы потребовать от людей перевести жилую площадь в коммерческую (со всеми возможными коррупционными издержками) достаточно лишь опубликовать объявление о сдаче комнат на каком-нибудь сайте типа «Авито».

Разумеется, никаким официальным порталом или документом этот сайт не является. Но оказалось, что не требуется даже этого. По словам Анастасии, возникла новая тактика — анонимные жалобы. В буквальном смысле — человек проходит по улице, выявляет дома, где в сезон могли останавливаться гости города, и пишет кляузы в администрацию Богодистова, Росреестр и Бог знает, куда еще. А там и рады?

Соседи Анастасии рассказали, что якобы от одного неизвестного человека на их дома поступило сразу 19 жалоб. При этом человек их соседом явно не является. Уж не засланный ли это казачок? Тем более, что неисполнение решения суда о переводе жилой недвижимости в коммерческую якобы 5 тыс. рублей за каждый день просрочки.

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В Администрации Богодистова о ситуации, конечно же, в курсе. Но там пеняют на новое законодательство, т.н. «закон Хованской». Поправки, вступившие в силу в октябре прошлого года, запрещают использование жилых помещений в качестве гостиниц. Но похоже, что эта норма не была проработана вместе с людьми, и теперь используется, как административная «дубина» для выкачивания средств из людей. Причем в «обёртке» законности и заботы о пополнении налоговой базы.

Это фактически уничтожает небольшой частный бизнес. Но, конечно, если речь идет о простых людях, а не обличённых властью чиновников. Как утверждают наши источники, администрация Геленджика и чиновники Росреестра и сами занимаются сдачей своих домов в аренду. У некоторых якобы есть крупные гостиницы, расположенные на участках индивидуального жилищного строительства и оформленные как жилые дома.

Их никто судами не стращает, газ им никто не отключает. Возмущенные люди обратились в надзорные ведомства. По словам источников нашего издания, среди таких предпринимателей может быть начальник земельного отдела управления Росреестра по Краснодарскому краю, а также и сам руководитель Управления.

Правда это, или нет, разобраться должны компетентные органы. В редакции есть ответ местного Роспотребнадзора, которым сообщается, о гостевом доме «Вива Виктория» в Новороссийские. Оказывается, он оказывал услуги только в туристический сезон, что не требует его перевода в коммерческую недвижимость.

С этим решением, возможно, надо согласиться — но почему тогда аналогичные решения не принимаются в отношении жителей Геленджика? Это что, двойные стандарты?

Глава Геленджика Алексей Богодистов словно воды в рот набрал. Не говоря уже о губернаторе региона Вениамине Кондратьеве. Для последнего, похоже, такой проблемы не существует вовсе. При этом Богодистова недоброжелатели давно называют «слабым звеном» в команде. По мнению жителей, за несколько лет у власти в Геленджике он не сумел навести порядок в градостроительной сфере, не достиг успеха в модернизации ЖКХ.

Всё то, что можно счесть давлением на людей и бизнес, происходит на фоне масштабных городских проблем. Один из самых известных курортов страны испытывает серьёзные проблемы с водоснабжением, воду часто дают по графику, сети изношены.

Половина абонентов получают воду от Троицкого водопровода, который находится в Крымске. Модернизировать этот водопровод обещал еще бывший мэр Геленджика Хрестин, об этом писал портал «НьюсФрол» , но воз и ныне там. В 2019 году объем финансирования, выделенного на обновление водопроводов, составил 1 млрд рублей.

Куда ушли эти деньги — совершенно не ясно. Но, похоже, это не мешает властям ввязываться во все новые и новые судебные разбирательства, буквально вынуждая некоторых жителей навсегда закрывать двери своих домов перед гостями из других регионов. Неужели Кондратьев, Богодистов, Долгов и иже с ними не понимают, что сами же пилят сук, на котором сидят? Ведь Геленджик, жемчужина черноморского побережья, при них превращается в точку социальной напряженности.

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