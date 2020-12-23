Які продукти стають небезпечними для здоров’я українців після 40 років

Після 40 років здоров’я більшості українців починає слабнути, тому його требі зміцнювати не тільки правильним способом життя, а й зміною раціону харчування. Й та їжа, яку людина спокійно їла бувши молодою, саме у середньому віці починає труїти організм. Тому ендокринолог й дієтолог Михайло Заботін наполегливо радить відмовитися або мінімізувати споживання продуктів багатих простими вуглеводами, сіллю, а також штучними компонентами.

Насичені простими вуглеводами продукти. Дієтолог вважає за потрібне відмовитися від щоденного поїдання цукру, варення, меду, солодких напоїв, білого хліба, кондитерських виробів, макаронів, молочного шоколаду та морозива. З вживання великої кількості простих вуглеводів починається розвиток цукрового діабету, атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, інсульту та хвороби Альцгеймера.

Також, на думку дієтолога, після 40 років потрібно відмовитися від споживання, так званої, сміттєвої їжі.

“До цієї категорії відносяться чіпси, сухарики, газовані солодкі напої, солоні горішки, снеки, кава «три в одному», локшина і супи швидкого приготування. За ступенем шкідливості джанкфуд перевершує фастфуд, бо ці продукти на додачу до «порожніх калорій», містять безліч штучних добавок, ароматизаторів та консервантів”, – говорить Заботін.

Попередив експерт і про те, що після 40 років небезпечно захоплюватися продуктами з високим рівнем солі. Любов до неї може провокувати гіпертонію, підвищувати ризик інфарктів та інсультів.

Крім того, Заботін закликав до відмови від переробленого м’яса у вигляді сосисок, бекону та ковбас, особливо копчених. Така їжа відрізняється небезпечно високими дозуванням нітратів, трансжирів, консервантів й інших вкрай небажаних для організму добавок. Дієтолог додав, що дослідження вказують на канцерогенність подібних продуктів.

: greenpost.ua

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