Зеленський відмовився брати участь у черговій афері НАЕК «Енергоатом»

Будівництво центрального сховища відпрацьованого ядерного палива – це, без сумніву, провал року.

Хоч би як намагались горе-керівники «Енергоатома» замаскувати свою невдачу, та всім зрозуміло, що їхні обіцянки в Офісі Президента і загалом суспільству у ЗМІ, були не більш ніж спробою маніпулювання. Очевидно, що крісла під т.в.о президента НАЕК «Енергоатом» Петром Котіним і ще кількома впливовими людьми серйозно захиталися, пише Антикор.

Президент України Володимир Зеленський брати участь у цирковому шапіто і урочисто відкривати недобудований ЦСВЯП відмовився.

На щастя для самого Зеленського. Адже політичні опоненти Президента зробили б усе можливе, аби показати реальний стан речей на будівництві цього стратегічного для країни об’єкта. І це завдало б непоправної шкоди рейтингу Зеленського. А реальний стан речей можемо побачити на фото буквально тижневої давності. Звісно, там намагалися навести косметичний порядок, але навряд чи за 10 днів можна виконати якісь суттєві роботи.

Втім, ті, хто задумали фіктивне відкриття і хотіли втягнути у це Зеленського, переслідували цілком конкретну мету. Відкриття за участі голови держави дало би їм індульгенцію від звільнення і втручання у їхні махінації правоохоронних органів. ОПУ довелося б прикривати Котіна, Германа Галущенка й інших керівників НАЕК «Енергоатом», відповідальних за зрив будівництва.

Герман Галущенко, до речі найчастіший гість на вулиці Банковій, мабуть, найбільш відповідальний за провал з будівництвом ЦСВЯП. За інсайдерською інформацією, саме він, як протеже Сергія Шефіра, доповідав Президенту про стан справ в НАЕК і, власне, був призначений під обіцянку налагодити роботу в «Енергоатомі» та добудувати ЦСВЯП до кінця року. Але замість цього загруз у кулуарній боротьбі за владу і грошові потоки.

Саме він і його партнер, Олег Боярінцев, придумали сценарій з відкриттям ще не готового об’єкту. І цю ініціативу активно підтримали покровителі Галущенка в ОПУ. Формат шоу взагалі близький людям, які оточують Президента. Вони вважають, що достатньо просто підготувати сценарій, вийти на сцену і почути оплески, а після цього можна успішно забути про проблему та готуватися до наступної вистави. Але в державних справах так не виходить. Не готовий до експлуатації об’єкт не запрацює сам собою. А коли ми говоримо про зберігання відпрацьованого ядерного палива, то це ще й і вкрай небезпечно.

Найцікавіше, що, незважаючи на відмову Зеленського виставляти себе дурнем і відкривати недобудований ЦСВЯП, шоу все-таки відбудеться. Там не буде перших осіб, не буде представників Міністерства енергетики, не буде представників посольств, не буде взагалі нікого з поважних людей. На цю «яскраву подію» масово зганяють працівників НАЕК, які залежні від Котіна, Галущенка, Боярінцева, а також ЗМІ, та й лише ті, які погодились висвітлити відкриття ЦСВЯП за затвердженим сценарієм. Імовірно, красиві фото з цієї фіктивної події потім показуватимуть Президенту, аби довести, що призначені ним у НАЕК «Енергоатом» менеджери молодці і звільняти їх від виконання керівних функцій не варто. Тим більше, на носі ще один крупний проект, який принесе астрономічні дивіденди тим, хто буде біля керма НАЕК «Енергоатом».

Отже, на часі нове шоу під назвою «Будівництво третього і четвертого енергоблоку ХАЕС».

Герман Галущенко, чи в ролі Президента НАЕК (а такі плани були), чи в ролі сірого кардинала, розраховував швидко підписати угоду з «російською» Ŝkoda JS (повністю підконтрольна Кремлю). Ця компанія славиться своєю участю у тіньових схемах, корупційних історіях і роботі з офшорними рахунками різноманітних чиновників.

Тож, інтерес теперішніх менеджерів «Енергоатому» до роботи саме з Ŝkoda JS цілком очевидний і зрозумілий. А зв’язки Германа Галущенка з російськими агентами впливу взагалі загально відомі.

Інші партнери Галущенка теж активно готуються розділити куш. Олег Боярінцев, як керівник дирекції по підбору кадрів НАЕК, підбере людей, які керуватимуть будівництвом. А керівник ВП «Атомпроектінжиніринг» Божко підбере підрядниками на будівництво чергових «микитасів». Як це власне було з будівництвом ЦСВЯП.

Тому, незабаром ми, мабуть, станемо свідками чергового управлінського «чуда». Коли за лічені місяці збудують цілий ядерний реактор і буде призначено дату його урочистого відкриття. А чи працюватиме він і чи існуватиме взагалі для шоу — не так важливо. Головне, аби шоу продовжувалось.

Руслан Якушев

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Зеленський відмовився брати участь у черговій афері НАЕК «Енергоатом» обновлено: 23 декабря, 2020 автором: Redactor