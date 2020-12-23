Алла Мазур разрешила 12-летнему сыну перекраситься и сделать тату

Украинская ведущая поделилась секретами воспитания детей.

Украинская телеведущая ТСН Алла Мазур дала советы родителям, как воспитывать подростков, и объяснила, почему разрешила своему 12-летнему сыну Артему перекраситься в блонд и сделать татуировку.

Об этом ведущая рассказала Кате Осадчей в инервью для “Светской жизни”.

Ведущая ТСН считает, что у детей должно быть какое-то самовыражение и им в таком возрасте нельзя категорически отказывать. Поэтому и разрешила осветлить сыну пряди.

“Всем родителям посоветую, обсуждайте, разговаривайте, просматривайте варианты, не говорите сразу нет, потому что они сразу становятся в позицию защиты и теряется контакт. Должно быть какое самовыражение. Я согласилась на блонд, потому что другие варианты – синий и зеленый – я считаю, что блонд ему подходит больше”, – рассказала Алла Мазур

Также Алла Мазур обговаривает с сыном тему тату, однако советует ее сделать на какие-то закрытые места, чтобы не было так больно и не так видно.

Сын ведущей Артем признался, что хочет татуировку в виде какой-то надписи на руке. Также мальчик рассказал о своем хобби – он увлекается экстремальным катанием на самокате и видеоиграми.

Алла Мазур в интервью поделилась и информацией, почему она согласилась принять участие в фотосессии для журнала со своей новой прической.

“Следует принять предложение журнала и таким образом поддержать и младших, и старших женщин, которые преодолевают эту болезнь, проходят этот период и переживают за свою внешность, потому что, конечно онкология влияет на волосы”, – прокомментировала Алла Мазур.

: showdream.org