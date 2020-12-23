Будет ли сложнее Путину при Байдене

Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post . Российский лидер уверен, что Москве не будет сложнее с приходом Джо Байдена к власти в Америке.

Напомним, недавно лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что ситуация в стране из-за Байдена может ухудшится.

«Нам надо прекрасно понимать, что с приходом Байдена у нас ситуация у всех ухудшится. Это неоглобалист, который нас объявил врагом номер один, и мы обязаны все сделать, чтобы максимально сплотить общество», — заявил он.

Путину, однако же, так не кажется. Он отметил, что все «будет как обычно», а ориентироваться на это не нужно.

«Мы должны понимать, где нас ожидают какие-то сложности, угрозы, заранее это предвидеть и соответствующим образом выстраивать свою работу — и в экономике, и в сфере повышения нашей обороноспособности», — сказал Президент.

Выборы в США прошли 3 ноября. Уже 14 декабря коллегия выборщиков подтвердила результаты голосования и Байден будет новым президентом. Но Дональд Трамп поражения еще не признает, он обращается в суды с требованием провести пересчет голосов в некоторых штатах. Действия его юристов не увенчались успехом, так как иски отклонили даже в Верховном суде США. По последним данным за Байдена проголосовали более 81,2 млн избирателей, за Трампа — 74,2 млн.

Инаугурация следующего президента США состоится 20 января.

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