Оля Цибульська позувала біля величезного сніговика: кумедне фото

Відома українська співачка Оля Цибульська продовжує насолоджуватися зимовими днями та розважатися на повну. Зірка показала нове фото, де вона позує біля величезної фігури сніговика.

Оля Цибульська обожнює проводити час разом з сім’єю. Вона вирушила в один з відпочинкових закладів, де розважалась разом з чоловіком та сином. Принагідно зірка поділилась новою світлиною, яку оприлюднила на своїй інстаграм-сторінці.

Українська співачка позувала біля величезної фігури сніговика, а на тлі була ковзанка та різдвяна ялинка. Тому на фото панувала справжня святкова атмосфера. Для відпочинку Оля Цибульська обрала теплий та комфортний одяг.

Співачка постала в чорно-білому пальті з клітчатим принтом та хутром на комірі, штанах кольору хакі та широким білосніжним шарфом. Образ також вдало доповнювала бежева шапка та черевики на масивній підошві цегляного кольору. На обличчі артистка зробила легкий макіяж з акцентом на губах.

Під фото Оля Цибульська поділилась, як пройшов її день. Вона зазначила, що цього дня на вулиці було дуже холодно, а її чоловік та син насолоджувались цим днем у розважальному закладі.

: tvgid.ua