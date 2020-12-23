Експерти розповіли про серйозну небезпеку немитих фруктів і овочів

У раціоні кожної людини обов’язково повинні бути присутніми фрукти і овочі. Однак вони можуть завдати більше шкоди, ніж користі, якщо їх погано мити. Справа в тому, що далеко не всі виробники дотримуються необхідні правила безпеки при виробництві продуктів.

Згідно з дослідженням, опублікованим в Journal of food Protection, майже половина всіх хвороб харчового походження викликана зараженими продуктами.

Ймовірність того, що фрукти і овочі містять патогенні мікроорганізми, зростає, коли фермери використовують сирий гній або комбінації гною і грунтових добавок для удобрення фруктів і овочів, неправильно чистять сільськогосподарські інструменти та обладнання, не дотримуються санітарні вимоги на виробництві.

В ході дослідження більше 51% виробників заявили, що їх робітники збирали урожай голими руками, 39% не мають засобів для миття рук, а у 46% немає ванних кімнат на території виробництва. Більш того, половина опитаних виробників використовували грунтові добавки, а близько 87% не тестували поливну воду.

У зв’язку з цим фахівці рекомендують ретельно мити покупні овочі і фрукти для того, щоб убезпечити себе від харчових захворювань.

Їх потрібно обов’язково промивати теплою водою і щіткою, щоб видалити надлишки бруду, хвороботворних мікроорганізмів або залишки пестицидів. Також деякі бактерії може вбити термічна обробка, така як варіння, смаження або гасіння.

: ukrhealth.net