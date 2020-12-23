Наталя Могилевська похизувалася своїм новорічним образом

Відома українська співачка Наталя Могилевська не втомлюється захоплювати та дивувати своїх шанувальників. Нещодавно артистка похизувалася новим новорічним образом. На особистій сторінці в Instagram вона опублікувала фото, де позує на фоні красивої ялинки. Одягнена Могилевська в широкі темні джинси, кофту з принтом та гольф ніжного кольору. На ногах в співачки – взуття з високими підборами, а в руках вона тримає новорічний подарунок. Також співачка повідомила, що планує виконати пісню з реп-зіркою Alyona Alyona.

Шанувальники оцінили новорічний лук артистки. Вони обсипали її компліментами та написали чимало приємних слів. Фани не перестають захоплюватися красою та енергійністю Наталії Могилевської. За їхніми словами, українська співачка вирішила розпочати щось нове у своїй кар’єрі, адже дуже часто вона з’являється в незвичних костюмах та створює нові треки.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Також нагадаємо, що не так давно Могилевська презентувала свій кліп на пісню “Натусік”. Співачка спантеличила усіх своєю шубкою кольору ЛГБТ.

: wona.com.ua