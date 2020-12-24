Тина Кароль блистала на новогодней вечеринке в наряде с оригинальными разрезами

Украинская певица Тина Кароль обворожила смелым образом возле новогодней елки

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц артистки в Инстаграм появился снимок, на котором загорелая подтянутая Тина Кароль позировала рядом с телеведущей Марией Третьяковой. Эффектные блондинки были одеты в очаровательные вечерние платья.

Тина предстала в оригинальном черном наряде с разрезами. Она засветила стройную ножку в разрезе на ноге, и красивую зону декольте в необычном разрезе вверху платья. Волосы певицы были традиционно уложены волнами, а макияж привлекал взгляды поклонников.

Мария была одета в яркое красное платье с перьями. В руках красотка держала бокал с шампанским.

«Две любимые женщины в одном фото», – подписали фото авторы аккаунта.

За короткое время пост собрал массу приятных отзывов.

«Можно эту фотографию превратить в реальность?», «Нереально», «Как красиво», «Вау», «Наши девочки», «Лучшие», «Мария как будто пьяненькая», – пишут пользователи сети.