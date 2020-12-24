Не нужен Жаркову берег Лазурный, нужны евро налом

В редакцию The Moscow Post обратилась гендиректор небольшой турфирмы «Джей Эр» Юлия Китаева. Она рассказала, как в условиях пандемии, когда объявлено о поддержке пострадавшего от нее малого и среднего бизнеса, особенно туристического, депутат Госдумы от «Единой России» Антон Жарков якобы разоряет ее компанию. Парламентарий пытается получить обратно 114 тысяч евро, которые заплатил за вообще-то невозвратную бронь в люксовом отеле. Суд встал на его сторону, но, кажется, тут могло не обойтись без давления со стороны Жаркова. Кроме того, при заключении сделки, депутат фактически оплатил услуги наличными в валюте, что запрещено на территории РФ. Но суд этот момент проигнорировал. Жарков чувствует себя совсем безнаказанным?

По словам Китаевой, господин Жарков в ноябре 2019 года забронировал пять номеров, в том числе и президентский люкс, в отеле «Majestic Cannes Bariere 5*» во Франции. За предоставлением данной услуги он обратился в туристическую фирму ООО «Джей Эр». Общая сумма расходов за забронированные номера составила 114 100 евро, которые Жарков внес в качестве предварительной оплаты наличными средствами. При том деньги были переданы под расписку, договора не было, а были лишь счета на оплату. Видать, таким способом депутат попытался обойти закон, хотя по факту он оплачивал услуги иностранной валютой на территории России, что вообще-то запрещено. Откуда у парламентария оказалось столько «налички» в евро? Да и интересно, зачем ему было бронировать аж пять номеров? Уж не была ли это попытка завуалированно дать взятку?

Далее «Джей Эр» перевела деньги в отель, номера были забронированы, но в условиях пандемии запланированное депутатом мероприятие (вероятно, выставка MIPIM-2020) было перенесено. Жарков отказался от поездки и требовал возврата средств. Хотя важным условием приобретенного тарифа было отсутствие отмены бронирования. Перепродать номера по просьбе заказчика у компании не получилось, но руководство отеля пошло навстречу и предложило возмещение в виде ваучера на последующее размещение.

Но Жаркова такой вариант выхода из ситуации не устроил — ему нужны были только деньги. Наличными. Как сообщила Китаева, депутат даже посылал ей личные угрозы. Так парламентарий привык решать спорные ситуации?

В конце концов он пошел в суд, при том обратился в инстанцию Хамовнического района Москвы, хотя «Джей Эр» вообще-то зарегистрировано в Балашихе, а значит рассматривать дело должны были в том районе. Но, кажется, не случайно парламентарий обратился именно в Хамовнический райсуд — на заседании, на котором даже не присутствовал ответчик, быстро приняли решение в пользу Жаркова. Мог ли депутат иметь определенные договоренности с судьей?

Апелляционная жалоба рассматривалась в Московском городском суде 10 декабря и, как поведали корреспонденту The Moscow Post, заседание длилось 15 минут и на нем даже не были выслушаны и приняты во внимание доказательства, представленные защитой ответчика. Китаева убеждена: на судей Мосгорсуда было оказано давление.

Более того, депутат даже может «нажиться» на этой ситуации. Дело в том, что на момент заключения сделки (ноябрь 2019) курс евро составлял около 70 рублей, а на момент подачи иска — уже почти 79. Неплохо, правда?

Бизнес-интересы на первом месте?

Видать, уж очень нужны Жаркову денежки! А ведь за прошлый год он зарегистрировал 56,7 млн рублей доходов. Да и вообще его не назвать бедным человеком: согласно базе данных «Декларатор» , в 2016 году он заработал 295,9 млн рублей, в 2017 — 41,3 млн, в 2018 — 110,7 млн. При этом семья Жаркова владеет двумя особняками на Рублевке, общая стоимость недвижимости оценивается в 1 млрд рублей. Они записаны на его супругу Татьяну Жаркову. Также у семейства есть две квартиры в жилкомплексе «Остоженка парк палас» стоимостью 380 млн рублей.

И тут возникает уже другой вопрос — откуда у семьи парламентария такое состояние? Дело в том, что его сын Егор Жарков занимается девелоперским бизнесом — как говорят злопыхатели, не без помощи папочки, который входит комитет Госдумы по транспорту и строительству. И, ходят слухи, от дел не отошел и сам депутат.

Согласно «Руспрофайлу» , сейчас он числится соучредителем пяти действующих фирм. Его доли находятся в доверительном управлении у его супруги, но что если это только «на бумажке», а на самом деле Жарков принимает деятельное участие в бизнесе?

Да и финансовые показатели подконтрольного ему ООО «Рейтинг-Союз» вызывают вопросы: при выручке в 18 млн рублей, убытков на 1,4 млн. Могут ли через фирму куда-то «утекать» денежки?

Аналогичные вопросы вызывает и фирма его отпрыска: у АО «Спектр» ноль сотрудников, нулевая выручка и прибыль в минус 328 тысяч рублей. К слову, с 1 декабря контора находится в процессе ликвидации. Уж не связано ли это с публикацией The Moscow Post о том, что Жарков-младший через эту фирму занимается строительным бизнесом? Может, решил избавиться от компании, чтобы больше не привлекать внимание независимых журналистов?

Весной стало известно, что компания «Энергостройивест», которая буквально до недавнего времени (до ноября 2020 года) была подконтрольна Жаркову-младшему через АО «Спектр», построит ЖК в районе Богородское на востоке Москвы. При этом деньги на проект — 3,3 млрд рублей — взяли в долг у «Дом.РФ», поскольку сама контора ничего не зарабатывала.

По итогам 2019 года выручка у фирмы нулевая, а прибыль — минус 1,5 млн рублей. Уж не потому ли, что в ней трудится всего один сотрудник? Интересно, конечно, как такой компании отдали «лакомые» столичные земли. Очень уж напоминает она типичную «прокладку», через которую пройдут государственные деньги.

И тут стоить вспомнить, что Жарков-старший ранее выступал одним из разработчиков закона о реновации и переселении. Наверное он «пропихнул» любимого сыночка к столичной земле и обеспечил для того лучшие условия?

Похоже, Антон Жарков не теряется и зря депутатское кресло не просиживает. В начале декабря он внес в Госдуму проект закона «О похоронном деле в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Вот только, как пишет «МК» , в нем содержатся несколько потенциально коррупционных пунктов. В частности, регионам делегируется право установления «порядка признания кладбищ открытыми, закрытыми, кладбищами специального режима использования». Предположим, региональная власть объявила некое кладбище закрытым. Но места и книги учета с многочисленными пропусками при этом остаются. Желаете похоронить именно на этом кладбище? Пожалуйста, о цене договоримся.

Уж не задумал ли депутат сам войти в похоронный бизнес? Судя по всему, он может лоббировать законы в собственных бизнес-интересах.

А пока Жарков может «хоронить» малый туристический бизнес, без того пострадавший из-за пандемии. Кажется, ему абсолютно безразлична судьба других компаний, ведь он вероятно занят более интересным делом — «проталкиванием» законодательных инициатив в пользу собственных бизнес-интересов? Конечно, другим путем, по всей видимости, карманы зарубежной валютой не набьешь.

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