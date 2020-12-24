С «Киви» по «майну» – Грефу «рубаха»?

Как передаёт корреспондент The Moscow Post , «Сбербанк» приобрел 29% компании «Эвотор» — производителя онлайн-касс у группы компаний АТОЛ. Сумма сделки составила 2,1 млрд рублей. Доля банка в компании, таким образом, выросла до 69% — и все за бюджетные счет, ведь «Сбербанк государственная структура. Сооснователем и генеральным директором «Эвотор» является Андрей Романенко — он же один из основателей группы Qiwi («Киви»).

Как и у его компаний, репутация Романенко небезупречна, но куда интересней, зачем это «Сберу» мог понадобиться «Эвотор», в то время, как эксперты отмечают, что сильной потребности в новых онлайн-кассах для осуществления своих функций «Сбербанку» не требуется. Однако, глава «Сбербанка» Герман Греф ничего не делает просто так. И Андрей Романенко, как мы видим по всей его карьере, тоже.

Как утверждают наши источники, причиной покупки было не банальное желание расширить сеть собственных онлайн-касс за счет производства новых, высокотехнологичных изделий. В последние месяцы настоящий бум происходит на рынке криптовалют.

Якобы, Андрей Романенко, Герман Греф и сооснователь «Киви», давний партнер Романеко Сергей Солонин решили оседлать эту волну. Кроме них, к стартапу, возможно, мог бы присоединиться и глава технологичной компании Revolut Николай Сторонский. Последний, как и «Киви», испытывает огромные финансовые проблемы.

Казалось бы, причем тут майнинг криптовалют, Греф, Романенко, Солонин и Сторонский? А вот причем. Как утверждают авторы сайта «ВЦ.ру» со ссылкой на сооснователя «Киви» Солонина, якобы еще в 2011 году бывший сотрудник Qiwi через терминалы самообслуживания компании получил 500 тысяч биткоинов.

По нынешним временам — колоссальная сумма. Причем сделал он это якобы всего за три месяца, что повергло Солонина в шок. Тогда сумма намайненнгого (если, конечно, это правда), была эквивалентна $5 млн. Как пишет РБК , в декабре 2020 года стоимость биткоина уже максимум, установленный во время криптовалютной лихорадки в 2017 году и составила $22 тыс.

За год криптовалюта подорожала вдвое. И это еще цветочки! Например, 16 декабря стало известно, что Чикагская товарная биржа (CME) в феврале 2021 года добавит фьючерсы на Ethereum (Эфир). Не биткоином единым.

В случае с последним, если бы майнинг на терминалах «Киви» от 2011 года произошел сейчас, то за три месяца господам Солонину и Романенко, который тогда был в компании, удалось бы заработать $11 млрд. Герман Греф, Романенко и Солонин решили подправить своё финансовое положение?

Киви «кивнули» из ЦБ?

Когда речь идет о «Киви» и господах Солонине и Романенко возникает вопрос, причем тут, собственно, «Киви» и сделка Романенко со «Сбербанком». Ведь он, вообще-то, вышел из состава собственников «Киви» в 2017 году. Мол, какая тут связь с компанией? По слухам, для Андрея Романенко это был вынужденный шаг, а его выход из капитала компании мог быть чисто номинальным. И причины для этого можно найти серьёзные.

В том же 2017 году, когда Романенко развелся с «Киви», разразился громкий скандал, связанный с генералом главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Денисом Сугробовым. И возможным обналичиванием через платёжные терминалы средств, добытых незаконным путем.

Учитывая, что у «Киви» тогда было порядка 150 тыс. терминалов по всей стране, нетрудно догадаться, через какие именно терминалы он и его соратники могли бы обналичивать деньги. Позже предприниматель Денис Душнов рассказывал, что рынок этих терминалов курировался именно ГУЭБиПК, конкретно — Сугробовым. Об этом писал «Московский комсомолец» .

Если это правда, то может быть успех «Киви» в десятых годах можно было бы объяснить именно этим фактом? Как пишет «Независимая Газета» со ссылкой на бизнесмена и правозащитника Владимира Осечкина: «Система Qiwi — один из мощнейших генераторов и сеть по сбору наличных средств. Подобная структура за такие кратчайшие сроки не могла бы состояться без поддержки на федеральном уровне со стороны правоохранительных органов».

В том же 2017 году генерала Сугробова приговорили к 22 годам колонии за создание преступного сообщества и 14 эпизодов превышения полномочий. Его подчиненные получили от четырех до 20 лет колонии строгого режима. Об этом писал РБК . Никаких доказательств того, что они работали с руководством «Киви», нет. Но если предположить, что слухи верны хотя бы от части, то с уходом Сугробова огромная лавочка по обналу должна была прикрыться.

Почти сразу же дела у «Киви» пошли вниз. Особенно у Киви банка, ведь именно через него могли бы проходить средства от возможных махинаций. В декабре ЦБ запретил «Киви» переводить деньги иностранным магазинам Введенные ограничения обвалили акции компании более чем на 20%. А 18 декабря Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) пересмотрело прогноз по рейтингам группы Qiwi, понизив его со «стабильного» до «негативного».

Как следует из информации аналитиков с сервиса «Анализ банков» , отчетность Киви банка свидетельствует о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость учреждения. При этом общий уровень обеспеченности кредитов банка недостаточный. Настолько, что на рынке ползут слухи — уж не близок ли «Киви банк» к санации, или вообще отзыву лицензии?

Если предположить, что Романенко и Солонин все еще работают вместе, то в случае с «Киви» самое время начать какой-нибудь грандиозный стартап, который поможет вернуть структурам финансовую устойчивость. В случае с «Эвотором» — производственные мощности для майнинга, в случае с «Киви» — колоссальные опыт работы и разветвлённая сеть связей в самых разных финансовых, промышленных, правоохранительных и даже политических кругах.

Revolut -ции не будет

Еще одним возможным «стартапером» называют основателя финансового стартапа Revolut Николая Николаевича Сторонского. Сына известного газпромовского «топа», генерального директор АО «Газпром промгаз» Николая Сторонского.

Один из самых заметных скачков Revolut совершила в 2018 году, когда ее оценка достигла 1,7 млрд долларов. Тогда в компанию влили 250 млн долларов. «Раскошелилась» на стартап группа инвесторов вместе с венчурным фондом DST Global Юрием Мильнером — одним из фигурантов так называемого «Райского досье». Но с 2019 года компанию преследуют неудачи и проблемы.

В 2020 году там начались массовые увольнения — наверняка из-за финансовых проблем, вызванных пандемией. Главная целевая аудитория Revolut — туристы, люди, которые ездят по миру по работе и так далее, оказались заперты в своих странах из-за карантина.

При этом злые языки поговаривают, что на работу Сторонский нанимал не абы кого, а старых добрых «гастарбайтеров» из СНГ, Индии и Латинской Америки. Подобные кадры часто отличаются банальным незнанием местного законодательства, а также очень зависимы от своего работодателя. Как бы то ни было, сегодня Сторонский, несмотря на все вливания в свой бизнес, кажется, может быть на грани краха.

Однако у Revolut должен быть огромные опыт в работе с криптовалютами. В 2019 году Сторонский открыл владельцам стандартных аккаунтов Revolut доступ к покупке биткоина, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin и XRP. Несмотря на то, что работа с цифровыми активами в компании была ограничена, этот опыт как никогда может быть востребован господами Романенко, Солониным и Грефом.

Герман Греф «наложит руки» на» крипту»?

В случае же с главой «Сбербанка», тоже не надо быть семи пядей во лбу, чтобы предположить возможный интерес Грефа. Уже одна финансовая отчетность «Эвотора» намекает, что приобретали компанию не из-за её успешности на рынке. По итогам 2019 года структура показала убыток в 381 млн рублей. Зачем её покупать, чтобы вливать в неё колоссальные средства?

Герман Греф никогда не упустит своей возможности заработать, и нисколько не скрывает интереса к криптовалютам — даже в контексте работы «Сбербанка». Вопрос лишь в том, сколько Герман Греф от «намайненного» приберет лично себе — если, конечно, предположение о «криптостартапе» окажется верным. Надо ли говорить, что о каком-либо пополнении налоговой базы в этом случае не может идти и речи?

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН , ПУЛЬС , GOOGLE NEWS