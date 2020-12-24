Матвиенко на позитиве

Как передает корреспондент The Moscow Post , Матвиенко заверила граждан, что все будет хорошо.

«Все будет хорошо, поверьте мне. Будет нелегко, но будет все позитивно. В следующем году будет позитивная картинка, какой бы мы вопрос ни взяли, будет позитивное развитие», — сказала она в четверг.

И все же спикер Совета Федерации предупредила, что каждый россиянин лично ответственен за положительное развитие событий. Речь идет о выполнении требований санитарно-эпидемиологической службы, «помогая в борьбе с этим злом, формируя национальный иммунитет. Все в наших руках, наша личная ответственность должна присутствовать».

Матвиенко призвала не верить во всякие «страшилки, предсказания и гадания». Она призналась, что сама не подвержена «увлечениям подобного рода». В гороскопы и астрологию спикер не верит. Считает, что людям нужно критически относиться ко «всякому мракобесию», которое иногда транслируют по телевидению.

Ранее Матвиенко сообщила, что законопроекты об определении «самоизоляции» и других понятий, связанных с пандемией, могут появиться в весеннюю сессию, если потребуется урегулировать этот вопрос. Она рассказала о планах посмотреть на международные документы и опыт других стран в этом вопросе.

«Думаю, что на весенней сессии в случае необходимости дополнения нашего законодательства такие законопроекты появятся», — сказала Матвиенко, добавив, что возможно отдельные законы не потребуется вводить.

Главной же целью законодателей сделать так, чтобы никто не воспользовался пандемией «для принятия избыточных мер, которые нарушали бы права гражданин».

Под понятиями на тему пандемии понимаются такие, как «самоизоляция», «режим самосохранения», «социальная дистанция». Нужно определить порядок их применения. Позже глава Совфеда рассказала о принятом решении поручить трем комитетам решить этот вопрос и подготовить соответствующие предложения. Это комитеты по конституционному законодательству и госстроительству, по федеративному устройству и тд.

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