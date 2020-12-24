Лесю Никитюк зазывают на новый сезон “Холостячки”

Леся Никитюк на новом фото позировала в крошечном черном платье, которое выгодно открыло бесконечные ноги телеведущей. Блондинка похвасталась перед украинцами новогодней елкой, камином и гномами.

Девушка опубликовала в Instagram новый пост, который приковал внимание и вызвал много восхищения, и фолловеры стали зазывать незамужнюю красавицу стать следующей героиней “Холостячки”.

“Шальная Лесяантрица уже нарядила дом, и сама нарядилась…. Платье тут не при чем”, – подписала публикацию в присущем ей самоироничном стиле звезда.

Некоторые подписчики раскритиковали Лесю за такой Little Black Dress, но в целом ноги телеведущей стали предметом восхищения. Хотя поговаривают, что без графического редактора тут не обошлось.

: lite.rbc.ua