Эх прокачу, или Кацыв снова «в деле»

Возможно ли, что бизнесмен Денис Кацыв участвует в закупках на оказание автотранспортных услуг Мособлдуме с «левыми» фирмами, которые он сам же и контролирует?

Как сообщает корреспондент The Moscow Post , компания «Мособлтранс-1» Дениса Кацыва , сына экс-министра транспорта Московской области Петра Кацыва , предположительно может участвовать в закупках с номинальными фирмами. Недавно она участвовала в тендере на оказание автотранспортных услуг для Московской областной Думы, но проиграла фирме «Авто Спец Услуги». Последняя фирма и «Мособлтранс-1» постоянно вместе участвуют в закупках, что наводит на мысли о возможном сговоре. Неужели Кацывы «прокатывают» всю Московскую область?

Согласно сайту госзакупок , в начале декабря Московская областная дума разместила заказ на оказание автотранспортных услуг начальной стоимостью 299,8 млн рублей — депутаты заказали себе 79 автомобилей с водителями. Победителем закупки стало ООО «Авто Спец Услуги», которое предложило цену выполнения контракта в размере 223,3 млн рублей. Вторым участником закупки было ООО «Мособлтранс-1», которое запросило за свои услуги 224,8 млн рублей. Разница составляет чуть более миллиона рублей, что в масштабах данной закупки можно считать минимальным «разрывом».

Также недавно обе фирмы участвовали в закупке от того же ведомства также на оказания автотранспортных услуг. В итоге контракт достался «Мособлтранс-1». который запросил 273,2 млн рублей. Немногим большую цену поставил «Авто Спец Услуги» — 274,7 млн рублей. То есть опять минимальные расхождения в ценах.

Кроме того, участником этой закупки являлось некое ООО «Трансфорте». Согласно «Руспрофайлу» , она зарегистрирована по тому же адресу, что и «Регион Авто», где учредителем числится Гарик Аракелов. Этот же человек является гендиректором «Мособлтранс-1», что говорит о том, что эти фирмы напрямую связаны.

Идем дальше. В 2018 году «Мособлтранс-1» участвовал в закупке от Московской областной Думы, начальная сумма контракта — 268 млн рублей. «Трансфорте» предложило 265,4 млн рублей, фирма Кацыва — 264 млн, поэтому выиграла конкурс. И снова — минимальные расхождения в цене! Кстати, в конечном итоге, стоимость договора подросла до 273,9 млн рублей.

В конечном счете подорожал и контракт, заключенный летом этого года между «Мособлтранс-1» и ГБУ МО «Автохозяйство» (подконтрольно Управделами губернатора Московской области и областному правительству). Изначально сумма договора составляла 238 млн рублей, но потом по инициативе заказчика стоимость была увеличена до 241,7 млн.

Итак, что мы видим: три фирмы, вероятно связанные между собой, постоянно участвуют вместе в закупках от областной Думы. Может ли быть такое, что в конечном счете всегда выигрывает Денис Кацыв? А знают ли в Думе, что злопыхатели считают его конечным бенефициаром всех контор? Если да, то, выходит, на лицо присутствует сговор.

Еще один интересный момент: почему-то в «Руспрофайле» не отображена информация о закупках «Мособлтранс-1». Неужели хотят что-то скрыть? Не беда, информация есть на других ресурсах. Например, из базы «Синапс» , из которых следует, что фирма получила подрядов более чем на 2.5 млрд рублей.

К слову, «Авто Спец Услуги», согласно «Руспрофайлу» , на госконтрактах заработало больше — 3,2 млрд рублей. Что если и эти деньги оказались в кармане у Дениса Кацыва?

Израильский след в США

Денис Кацыв является учредителем сразу 12 компаний, при том некоторые из них напоминают «пустышки». Например, у «Предприятия «Агро» выручка в 3,1 млн рублей, а прибыль — минус 247 млн, у «Эвилант» при выручке в 27 млн рублей, прибыль — минус 280 тысяч, в вот у «Колевинс Инвест Групп» при нулевой выручке откуда-то взялась прибыль в 11 млн. При этом в соучредителях последней числится израильская «МАРТАШ ХОЛДИНГС ЛТД.». По данным «Ведомостей» , «Денис Кацыв — единственный владелец Martash Holdings».

К слову, Martash Holdings фигурировала в уголовном деле, в США.

Как писала «Версия» : «В причастности к незаконной легализации средств американцы заподозрили структуры, аффилированные с кипрской компанией Prevezon Holdings Limited, владельцем которой является россиянин Денис Кацыв. По версии властей США, именно через эту фирму Кацыв приобрёл недвижимость на Манхэттене и потому теперь она должна быть конфискована».

Тогда же «Ведомости» писали: «под подозрение попали структуры, аффилированные с Prevezon Holdings Limited, учрежденной на Кипре в сентябре 2005 г. В 2006-2008 гг. единственным акционером Prevezon Holdings был некий Тимофей Крит, затем — сын экс-министра транспорта Подмосковья Денис Кацыв. В черном списке США значатся семь фирм, 95% которых владеет Prevezon Alexander (подконтрольная Prevezon Holdings), еще по 5% — у Martash Holdings».

Впрочем, в 2017 году дело в отношении Prevezon Holdings Limited было отменено. По условиям соглашения, Prevezon выплатило США $5,9 млн долларов, а взамен власти отказались от всех требований и признали, что ответчик с Магнитским никак не связан. То есть Денис Кацыв официально к этому не причастен.

Но поток слухов это не остановило. Злопыхатели даже судачили, что руку к делу приложил тогдашний президент США Дональд Трамп. «Версия» писала: «Дональд Трамп меняет манхэттенского прокурора. А уже через два месяца после назначения новый прокурор Манхэттена заключает досудебное соглашение с Денисом Кацывом». Доброжелатели увидели в этом не случайное совпадение. Если это действительно так, то вопросов к Кацыву появляется очень много…

Дело семейное

Поговаривают, что строить бизнес Денису Кацыву может помогать его отец, бывший вице-президент РЖД, экс-министр транспорта Подмосковья. При этом в 2008 году он был не просто министром транспорта, а еще и главой Межведомственной комиссии по делам банкротств, и заместителем председателя правительства области. В частности, он занимался борьбой с рейдерством. Однако мог ли он сам заниматься чем-то подобным? Как писали «Известия» : «Его (замглавы общественной организации «Справедливость» Дмитрия Барановского) обвиняли в вымогательстве $22,5 млн у Петра Кацыва под угрозой распространения информации о причастности министра к рейдерскому захвату «Стройдормаша».

В конечном счете, доказательств причастности чиновника к этой истории не нашлось. По информации «Известий» , в 2012 году «следователи просят арестовать директора завода «Стройдормаш» по обвинению в ложном доносе на высокого чиновника». «Высокий чиновник» — никто иной, как Петр Кацыв.

После ухода Кацыва-старшего из правительства Московской области, о нем мало что слышно. Недоброжелатели уверяют, что он может просто «зачищать» информацию о себе в открытых источниках. Но в конце 2019 года появились слухи о его возможном назначении в «А1» Михаила Фридмана. Стоит напомнить, что название этой компании не раз появлялось в скандалах, связанных с якобы недружественными поглощениями.

Так что, если, благодаря вероятно имеющимся связям Кацыва-старшего в Подмосковье, там столь удачно развивается бизнес его сына? Могут ли быть местные чиновники в курсе, кому отдают подряды? И вероятно ли, что Денис Кацыв стоит не только за «Мособлтранс-1», но и за другими фирмами, с которыми его контора вместе участвует в закупках?

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