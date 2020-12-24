Как Захаряевы «строят» столицу, или братство «до конца» и Нисанова

Как передаёт корреспондент The Moscow Post , в сети появились слухи о скором банкротстве девелоперской группы компаний «Сезар Групп». Несмотря на то, что на это вроде бы не указывает финансовое состояние группы, последняя новость на сайте компании относится аж к 10 июня 2020 года. Там говорится, что фирма начала отделку в ЖК «Династия» в Хорошевском районе Москвы.

Этот ЖК известен, прежде всего, задержками в сдаче квартир и громким скандалом с коммунальными тарифами, которые может навязывать компания, подсунутая дольщикам самим застройщиком. Об этом мы еще скажем, но важно понимать, кто стоит за этой структурой.

А стоит за ней Исай Захаряев — родной брат Германа Захаряева. Зятя Года Нисанова, одиозного девелопера-миллиардера, хозяина ГК «Киевская Площадь» и множества крытых рынков в столице, на которые в прошлом году наведались силовики. Об этом писала «Версия» .

» Рейд » на стройку

Недоброжелателя называют братьев Захарьяевых чуть ли не левой и правой рукой Года Нисанова. Самый громкий скандал связан с бизнесом девелопера Ильгара Гаджиева SDI Group. У последнего был ряд проектов со структурами, связанными с Годом Нисановым. В итоге Гаджиев остался и без проектов, и без бизнеса. Гаджиев утверждает, что Год Нисанов захватил его бизнес, а дольщики их проекта ЖК «Пироговская Ривьера» в Москве остались в подвешенном состоянии — и без денег, и без жилья.

В результате Ильгар Гадижев вынужден был бежать из страны, как он утверждает, из-за угрозы своей жизни. При чем же здесь Исай Захаряев?

Дело в том, что проект Гаджиев и родственники Года Нисанова начинали все вместе — в 2012 году. Но уже в 2015 году партнёры разошлись во взглядах на строительный процесс, в результате чего Гаджиев на какое-то время передал дела Захаряевым (всего их шестеро братьев). В результате, как утверждает Гаджиев, братья не смогли вовремя сдать первую очередь ЖК.

Конфликт удалось погасить, и на какое-то время Гаджиев даже вошел в другой проект, в котором должны были участвовать и Захаряевы — ЖК «Аккорд», а затем и ЖК «ВернадSky». Якобы, Исай и другие братья Захяряевы могли быть доверенными лицами Года Нисанова по курированию этих проектов, в то время, как другие люди Нисанова — участвовать в них напрямую капиталом.

Как бы то ни было, позднее Ильгар Гаджиев утверждал, что из-за ряда проблем и напряженности в отношениях партнеров Год Нисанов мог спровоцировать банальный рейдерский захват SDI Group. Якобы, в офис компании наведались молодчики, среди которых будто бы мог быть и Исай Захаряев. Позднее в сети появилось видео, на которых люди, похожие на Исая и Германа Захаряевых, хозяйничают в офисе SDI Group.

Люди, похожие на братьев Захаряевых, «разбираются» с бизнесом Ильгара Гаджиева?

Проверить подлинность этого видео и обстоятельства, при которых оно было снято, должны были бы правоохранительные органы. Но никакой реакции от МВД не последовало, несмотря на многочисленные обращения, включая и просьбы дольщиков той же «Пироговской Ривьеры».

Возможно, причиной такого молчания является совместный бизнес, который ведет родственник Года Нисанова, Олег Юсупов, с сыном главы МВД Александром Колокольевым. У Юсупова — 22,2% в ресторанном бизнесе, компании «Иль Форно», совладельцем которой является Александр Колокольцев. «Свои» «своих» не трогают?

Этот скандал продолжается уже довольно давно, и конца ему пока не видно. Более того, компания «Комфортинвест», которая выступала застройщиком ЖК «Пироговская Ривьера», оказавшись вне контроля Ильгара Гаджиева, скоро может быть обанкрочена. Это полностью закроет все перспективы людей вернуть свои деньги. Концы в воду?

Если бы «Пироговская Ривьера» была единственным скандалом, связанным с Исаем Захаряевым. Сейчас ему принадлежит 70% «Сезар Групп», и почти по всем объектам есть серьёзные вопросы. Мы решили повнимательней присмотреться к самому бизнесу, и нашли там немало удивительного.

Финансовое положение структуры, судя по данным сервиса «Руспрофайл» , заставляет усомниться в том, что она вообще ведёт девелоперскую деятельность. Судите сами — 10 тыс. уставного капитала при единственном сотруднике. По итогам 2019 года структура заработала всего 5,5 млн рублей при нулевой стоимости активов. Больше похоже на какое-то ИП, а не структуру, на которую могли были завязаны такие крупные проекты как ЖК «Династия», ЖК «ВернадSky» и ЖК «Рассказово».

«Династия» Захаряевых

В случае с последним проектом — ЖК «Рассказово», скандал продолжает греметь до сих пор. Проект реализовывался с 2013 года. Первоначально на территории 34 га планировали построить 9 многоквартирных домов высотой не выше 11 этажей. ЖК «Рассказово» позиционировалось как жилье комфорт-класса. В цену договора при покупке квартиры входила развитая инфраструктура, в том числе благоустроенный парк.

Однако, как пишет ИА «Ульяновск-город новостей» , спустя четыре года после начала стройки, когда первые дольщики уже начали заселяться в свои квартиры, застройщик в одностороннем порядке изменил проект застройки микрорайона. Власти Москвы пошли во всех вопросах на поводу у застройщика.

Застройщик, продав в первых домах квартиры по немалым ценам, вместо запланированной зеленой зоны решил построить еще 3 многоквартирных дома – «колодца» высотой 22 этажа.

То есть «Сезар Групп», называющий себя «девелопер с безупречной репутацией», грубым образом нарушил законные интересы своих потребителей. И нисколько не удивительно, что у властей столицы это не вызвало вопросов. По слухам, мэр Москвы Сергей Собянин имеет особые отношения с Годом Нисановым. Правда это, или нет, но ситуация с «Рассказово» налицо.

ЖК «Династия» на проекте выглядел отлично. Но что-то пошло не так…

Скандал разгорелся в 2018 году, когда дольщики поняли, что все не так, как они изначально предполагали. С инфраструктурой в ЖК тоже не задалось, а из мэрии им давали одни отписки. В результате пришлось подавать коллективный иск в суд — ситуация не урегулирована до сих пор.

Еще больше проблем возникло из-за высотности зданий. Оказалось, что строительство не согласовано ни по высотности, ни по шумоизоляции, поэтому находящийся рядом аэропорт «Внуково» выдал дольщикам соответствующее письмо. По расчётам специалистов, аэропорта, на определённой части ЖК «Рассказово» вести строительство строго запрещено. То есть Исай Захаряев под «прикрытием» брата Германа, зятя Нисанова, мог просто обмануть людей? А ведь деньги за квартиры уже получены.

Возвращаясь к тому, с чего мы начали — ЖК «Династия» до сих пор также находится в подвешенном состоянии. Застройщиком там выступает аффилированная структура ООО «Монолитное домостроение». Правда, там стройка все-таки идет — но какой ценой? Как утверждают авторы сайта «Стройконтроль» , якобы задержка по сдаче якобы составляет 2 квартала. Такова же якобы и средняя задержка строительства по другим проектам — 8 месяцев.

У Генпрокуратуры, впрочем, информация другая. Она провела внеплановую проверку на объекте, в ходе которой отставание от графика было зафиксировано на уровне более, чем на 13 месяцев. С результатами проверки можно ознакомиться на сайте ведомства.

А куда же пошли средства дольщиков, если дома так и не были сданы? Может ли быть нецелевое расходование средств дольщиков? Если это вдруг окажется так, то здесь уже попахивает серьёзным уголовным преступлением. По результатам проверки: норматив целевого использования Н2 не соответствует установленным требованиям пункта 3 Постановления Правительства РФ от 31.04.2006 № 233. Отдаёт ли Захаряев себе в этом отчет, или рассчитывает, что Год Нисанов «прикроет» его?

Если бы это были все проблемы ЖК «Династия». Мало повезло и тем, чьи дома успели сдать в срок. Как утверждают авторы сайта «Наш Север» , якобы жители ЖК жалуются на баснословные коммунальные платежи, которые вынуждены платить «управлялке» ООО «Премьер-Комфорт».

Учитывая слухи о возможном банкротстве «Сезар Групп», возникает вопрос, не будет ли оно фиктивным в случае, если они подтвердятся? На такие мысли наводят не только финпоказатели самой компании, которые мы озвучивали выше, но и положение дел в других связанных структурах.

Бизнес – не бизнес?

Начать можно с того же ООО «Монолитное домостроение», которое при многомиллионной выручке годами работает «в минус». В 2019 году при выручке 583 млн рублей, его прибыль составила «минус» 221 млн. Аналогичная картина наблюдалась и в 2018 году: выручка — 408 млн, убыток 423 млн рублей.

«Материнской» структурой «Монолитного домостроения» является компания «Комфорт», 70% которой принадлежат Тельману Захаряеву (один из шести братьев). Здесь мы тоже можем наблюдать нулевую выручку, отрицательную стоимость активов и солидные убытки, составившие в прошлом году 7,2 млн рублей. При чем все доли «Комфорта» находятся в залоге у «Сбербанка».

Возвращаясь непосредственно к Исаю Захаряеву, под его контролем находится еще и ООО «Сезар-Инвест» — тоже убыточное предприятие. Его выручка и стоимость активов — нулевые; убыток в 2019 году 133 тыс. рублей, в 2018-м — 503 тысячи.

Еще одна структура под контролем Захаряева — ООО «Источник». В прошлом году при выручке 92 млн рублей, убытки компании составили 119 млн. Годом ранее выручка была задекларирована в размере 40 миллионов, убытки — 217 млн рублей.

Что вообще происходит в этих компаниях, совершенно непонятно. Можно было бы предположить, что финансовую отчетность там просто рисуют, а из структур могли бы выводиться деньги. Но почему-то эту версию никто не хочет проверять — к компаниям Захаряева вопросы могут быть разве что у дольщиков и партнеров, но не у правоохранителей и налоговиков.

Можно предположить, что такие вопросы не появятся никогда, пока у Захаряевых сохраняется связь с Годом Нисановым. Сами по себе Захаряевы могли бы быть обычными предпринимателями, но Нисанов — один из известнейших и могущественных миллиардеров России. Так может быть, вопросы о том, будет ли обанкрочен «Сезар Групп» и что делать дольщикам, которым посчастливилось купить у девелопера квартиры, надо задать именно Году Нисанову?

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