54-річна Ольга Сумська показала кадри з нової фотосесії

Українська актриса і телеведуча Ольга Сумська приміряла шикарний образ.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк перебувають у щасливому шлюбі з 1996 року. За 24 роки вони пройшли крізь вогонь і воду, а разом виховали Тоню Паперну і подарували життя Ганні. Молодша дочка пари вже закінчила школу і продовжила навчання в КНУТКіТ імені Карпенка-Карого.

І тим не менш, Сумська не перестає демонструвати красу. На сторінці в соціальній мережі вона показала кадри з нової фотозйомки, на яких позувала в образі голлівудської діви.

“«Не питайте, чого потребує світ — запитайте себе, що наповнює вас життям. Світу потрібні люди, наповнені життям»… Це найбільший в Україні зірковий проект в легендарному французькому стилі harcourt від талановитого українського фотографа…” – почала Сумська.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

: trserial.net.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.