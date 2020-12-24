Мантуров «пояснил» за семейный бизнес

Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post .

Основной источник доходов у Мантурова и его семьи – это размещение средств на депозитах, заработанных до прихода на госслужбу. Он напомнил, что перед тем, как стать чиновником, министр работал 20 лет в бизнесе. У него были возможности сформировать доход, который позволяет сегодня «обеспечивать размещение средств где-то на депозитах, за счет чего формируется мой доход и моей супруги, моих детей и других членов семьи». Он подчеркнул, что «ничего не скрывал, все записано в декларации госслужащего».

В Правительство Мантуров пришел в 2007 году, став заместителем министра промышленности и энергетики. В 2012 он стал министром промышленности и торговли. А до этого посвящал себя бизнесу — в 1998 году он работал замгендиректора Улан-Удэнского авиационного завода, в 2000-м — коммерческим директором Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля, через год перешел на позицию зампредседателя Государственной инвестиционной корпорации (Госинкор).

Министр рассказывает, что дети приходят к нему за советами в бизнесе, и он охотно делится секретами, стараясь уберечь их от ошибок.

К слову, с Мантуровым связано винодельческое хозяйство «Мантра». С 2019 года компания выпускает около 30 тысяч бутылок в год, дистрибутором является группа Simple, а производит вино «Лефкадия».

Мать министра Тамара Мантурова с 2019 году владеет 50% % одной из компаний-учредителей винодельни, ООО «Финансовые системы». В этом проекте партнерами является Станислав Чемезов.

В декабре с семьей Мантурова связали производство яблок, «Колос Кубани» вложит в создание яблоневого сада 3,5 миллиардов рублей. По данным ЕГРЮЛ, 50% компании принадлежит ЗАО «Династия», связанное с семьей министра.

Ранее Мантуров назвал основные причины, по которым иностранные авиакомпании отказались эксплуатировать российский самолет Sukhoi Superjet 100. Он считает, что это случилось из-за за отсутствия опыта сервисного обслуживания и больших прогнозов на объем поставок.

«У нас, к сожалению, не был сформирован опыт по сервисному обслуживанию. Мы погнались за количеством», — отметил министр.

В начале прошлого года стало известно, что европейский эксплуатант SSJ CityJe отказался от семи самолетов. Контракт был подписан в конце 2015 года на поставку 16 самолетов и опционов еще на 15. Однако Brussels Airlines отказалась арендовать российские самолеты, сообщив, что причина кроется в нехватке запасных частей, из-за чего транспорт долго простаивался.

Также Мантуров заявил, что регионы РФ создали запасы средств индивидуальной защиты на 17 недель.

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