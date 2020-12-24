Модна битва. Тіна Кароль і Алла Барановська позували в однакових сукнях

Українська співачка Тіна Кароль і модель Алла Барановська, дружина українського ресторатора і політика Миколи Тищенка позували в однакових сукнях.

Так, Кароль з’явилася в яскраво-рожевій сукні від the COAT by Katya Silchenko на студії Олександра Пономарьова, де проходила зйомка святкового відео, представленого в день святого Миколая.

Крім Кароль і Пономарьова, в запису ролика також брали участь Alekseev, Дзідзьо, Олег Скрипка та Ірина Білик, які разом виконали колядку.

У свою чергу Барановська вибрала яскравий look, щоб представити новорічний б’юті-бокс. Вона позувала в ефектному аутфіті для рекламної зйомки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

: life.nv.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.