Надя Дорофеева сообщила, что переболела коронавирусом

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, недавно начавшая сольную карьеру под псевдонимом DOROFEEVA, активно ведет свой мини-блог в Инстаграме. На своей страничке в соцсети певица делится различными снимками и видео со съемок, и кадрами из личной жизни.

Также, Дорофеева старается уделять достаточно времени и своим подписчикам. 21 декабря она запустила в Инстаграм сторис опросник, где предложила фанам пообщаться.

Пандемия коронавируса актуальная тема, поэтому неудивительно, что одним из интересующих вопросов среди поклонников певицы стал, болела ли Дорофеева ковидом. В ответ Надя опубликовала архивный снимок с шоу «Танцев со звездами» и коротко ответила: «Да». Отметим, что ранее о своей болезни артистка не сообщала.

: Новости Ю