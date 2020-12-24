Оператори мобільного зв’язку готові переписати свої тарифи

Неприємний сюрприз чекає українців у новому році. Зовсім скоро істотно подорожчають послуги мобільного зв’язку. Причому підняти ціни хочуть відразу 3 найбільших оператори України — Київстар, Vodafone і Lifecell. Деякі подорожчання будуть введені вже наприкінці цього місяця, решта — у січні.

Оператори заявляють, що підвищення тарифів пов’язане безпосередньо з показниками інфляції та зростанням курсів валют. Це цілком може бути правдою, адже обладнання для модернізації мереж вони купують закордонне. Клієнтам у зв’язку з подорожчанням обіцяють більш високу якість зв’язку та додаткові гігабайти в пакетних планах, хоча мало хто встигає використовувати й надавані зараз. Погано, що оператори навіть не намагаються розібратися, чи потрібні абоненту послуги інтернету в такому обсязі або він користується тільки дзвінками. З початку цього року є можливість відключати певні послуги в пакеті. Але водночас тариф дешевшає всього на 10–15%, що для багатьох взагалі несуттєво.

Постраждають від підвищення тарифів і контрактники. Справедливості заради варто зауважити, що розцінки для них не переглядалися вже понад 3 роки. Якщо говорити про Київстар, то найвище злетить цінник на безлімітний тариф. На цей момент він коштує 95 гривень на місяць, а подорожчає до 175. До речі, це не повний безліміт. У ньому буде 200 хвилин на дзвінки іншим операторам і 200 безплатних СМС. Безлімітним залишиться інтернет і дзвінки всередині мережі. Планується, що власникам старих тарифних планів буде запропоновано вибрати нові з декількох наявних варіантів. Якщо цього не зробити у встановлений термін, то перехід відбудеться автоматично.

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