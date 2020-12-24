51-летняя Дженнифер Лопес устроила “дикие” танцы в прозрачном платье (видео)

Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес не перестает покорять концертными образами

Артистка является популярной певицей, которая словно застыла во времени – после 30 лет звезда будто вообще не старела и выглядит всегда очень соблазнительно и красиво. Дженнифер не стесняется также показать тело в коротких и открытых нарядах, ведь часами работает над собой в зале.

Стоит отметить, что в целом особую любовь поп-дива завоевала благодаря умению идеально двигаться на сцене и элегантному стилю. На протяжении многих лет звёздный стиль Джей не раз менялся, но всегда оставался неповторимым.

Если же раньше Лопес предпочитала хвастаться формами в спортивном стиле, то теперь короткие платья с бусами и вырезами на самых неожиданных местах появляются на Дженнифер все чаще. Певица на сцене старается показать, как много она вкладывает в танцевальную музыкальную программу. В ролике видно, как артистка во всю «пляшет» и двигает бедрами в довольно тонком платье из золотистых бусин.

Отметим, главная концертная «фишка» звезды в ее танцевальных элементах, которые она использует, параллельно исполняя свою песню и поражая растяжкой заодно. Лопес также не скромничает, выбирая для концертов открытые и максимально удобные костюмы с блестками и вырезами на ягодицах и декольте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

: sport.politeka.net