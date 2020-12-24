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Наталья Холоденко показала свой танец с Дмитрием Дикусаром

24.12.2020

Наталья Холоденко заинтриговала совместным видео с «богом танца» Дмитрием Дикусаром.

Известный психолог и экс-участница проекта «Танцы со звездами» Наталья Холоденко удивила своих подписчиков в Instagram страстным танцем с Дмитрием Дикусаром. Похоже, парочка готовит новогодний сюрприз для телезрителей.

Подписчики заметили, что стройные ножки Натальи Холоденко мастерски справляются со сложными па. А еще поклонники обратили внимание на то, что в последнее время Наталья похудела — психолог по-прежнему занимается собой и не планирует останавливаться на достигнутом.

: showdream.org

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