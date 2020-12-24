МОЗ може змінити правила продажу антибіотиків в Україні

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) розглядає можливість зміни рекомендацій щодо продажу в аптеках України антибіотиків. Зокрема тих, які українці купують для боротьби з коронавірусом.

Це пов’язано зі збільшенням після початку пандемії споживання таких лікарських засобів без рецепта, чим люди тільки підвищують ризики отруєння організму. Про це заявив під час брифінгу глава МОЗ Максим Степанов.

“Ми максимально ведемо роз’яснювальну роботу. Адже це дуже погано, шановні пацієнти, коли ви починаєте вживати антибіотики без відповідної рекомендації лікаря-спеціаліста”, – зазначив він.

За словами міністра, нині МОЗ розробляє модуль, який, ймовірно, почне діяти з 1 квітня 2021 року, але поки лише з інсуліном, препаратами для імунної супресії на наркомісткими. Тоді як наступним кроком буде визначення антибіотиків, які продаватимуться тільки за електронним рецептом.

Степанов зазначив, що в умовах чинної нормативно-правової бази міністерство посилює контроль, вносячи зміни щодо виписки рецептів і відпуску ліків в аптеках. Крім цього, ті рецепти, які зараз виписуються в паперовому вигляді, мають зберігатися в аптеках протягом року, щоб Держлікслужба в будь-який момент могла здійснити перевірку щодо продажу відповідних антибіотиків.

“Антибіотикорезистентність – це погано. Думайте, що ви робите. І в будь-якому разі не вживайте антибіотики, прочитавши щось в інтернеті чи порадившись із знайомими. Винятково за призначенням лікаря потрібно вживати антибіотики”, – підсумував Степанов.

: ukrhealth.net

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