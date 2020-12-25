Аніта Луценко відвідала США

Аніта Луценко у своєму Інстаграм похизувалась новою подорожжю. Жінка відвідала США.

У перший день свого перебування зірка прилетіла у Каліфорнію. Вона зізналась, що раз у рік подорожу сама, аби знайти натхнення. На відео вона позує у чорному топі та білій спідниці у горошок, яка розвівалась від вітру.

Також Аніта не впустила можливості провести фотосесію. Жінка потрапила у об’єктив фотографа бренду “ZIMMERMANN”. У кадрі вона позувала у розкішній напівпрозорій сукні. Також варто відзначити, що взуття спортсменка не одягла. Та щиро і радісно дивилась у кадр.

Луценко відзначила, що зараз просто живе і кайфує від того, що відбувається у неї в житті. Адже звикла постійно занурюватись думками у роботу. Тому зараз вчиться розслаблюватись.

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Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty)

: glianec.com

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