Продукты, которые поддерживают работу печени и препятствуют ее болезням

Свекла, киноа, чеснок, орехи входят в список особо полезных для здоровья печени продуктов: они поддерживают ее хорошее функционирование, препятствуют возникновению ее болезней.

Печень ежедневно усердно работает как орган детоксикации: она расщепляет алкоголь и лекарства, помогает переваривать тяжелую пищу, способствует выведению из организма потенциально опасных веществ. Медики советуют включать в рацион продукты, которые поддерживают печень в ее напряженной работе. Обратите на них внимание.

Свекла. Корнеплод содержит вещество бетанин, отвечающее за его интенсивный красный цвет. Данное соединение, обладающее противовоспалительными свойствами, эффективно помогает клеткам печени в их детокс-деятельности. Польские ученые из Познаньского университета обнаружили в 2013 году, что стакан свекольного сока утром защищает от повреждения печени именно благодаря содержащемуся в нем бетанину.

Киноа (лебеда). Американский фонд печени рекомендует включить данную крупу в рацион для оздоровления печени. Ее потребление способствует снижению холестерина и помогает предотвратить жировую болезнь печени неалкогольного происхождения.

Черника. Полифенолы этой ягоды действуют как защитная оболочка для печени и замедляют образование рубцов при циррозе. Эксперимент в пробирка также показал, что экстракт черники способен ингибировать рост раковых клеток печени человека.

Чеснок. Пряный овощ содержит сероподобные вещества S-аллилмеркаптоцистеин (SAMC) и диаллилдисульфид (DADS), поддерживающие работу печени, влияя на улучшение активности ее ферментов. В свою очередь, исследователи из иранского университета Исфахана пришли к заключению, что потребление чеснока препятствует набору жира в этом органе.

Орехи. Они содержат много омега-3 жирных кислот, обладающих выраженным противовоспалительным свойством. Воспаление является опасным фактором, провоцирующим развитие многих болезней вплоть до рака.

Артишоки. Горькие вещества, содержащиеся в этом растительном продукте (например, цинаропикрин), способствуют образованию большего количества желудочной кислоты, что стимулирует выработку желчной кислоты. Это, в свою очередь, означает, что печень лучше защищена от отложения в ней жира и заодно от развития ассоциированных с ожирением болезней.

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