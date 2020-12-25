«Мій Дикий». Лілія Ребрик зворушливо привітала чоловіка з річницею весілля

Українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик зворушливо привітала свого чоловіка, хореографа Андрія Дикого з річницею весілля.

39-річна Ребрик зробила публікацію на своїй сторінці в Instagram, розмістивши ніжне фото з чоловіком.

У підписі до кадру телезірка зворушливо привітала його з річницею, зізнавшись у коханні:

«Кохання – це коли він вчить тебе танцювати. Кохання – це коли весілля удвох, але ваші друзі роблять вам сюрприз і влаштовують гучну вечірку просто під РАГСом. Кохання – це коли дві донечки з’являються на очах у вас обох. Кохання – це коли ти на нічних зйомках або на гастролях, він далеко – з дітьми, а ти все одно відчуваєш, що він поруч. Кохання – це коли ти плачеш від втоми, від нервів, від того, що все валиться з рук, а він завжди знаходить потрібні слова або просто мовчки обіймає. Кохання – це коли ти і хочеш посваритися, а не можеш, бо… таке у нас дивовижне кохання. Кохання – це коли ніжно, смішно, спокійно, стабільно, це вулкан і тиха гавань. Кохання мого життя – це мій Дикий! Люблю тебе! З НАШОЮ 9-ю РІЧНИЦЕЮ!», – написала Ребрик.

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Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Нагадаємо, Ребрик познайомилася з танцюристом Андрієм Диким на Танцях із зірками. Вони спілкувалися і довго не могли віддатися почуттям, так як Андрій жив з цивільною дружиною і Лілія була у стосунках. Після проекту їх запросили виступити з танцем на Слов’янському базарі, після чого почалися їхні стосунки.

Весілля пари відбулося 23 грудня 2011 року. 30 серпня 2012 року в них народилася дочка Діана, а 30 квітня 2018 року – дочка Поліна.

: life.nv.ua

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