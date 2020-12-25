Онкологи назвали самые распространенные симптомы рака горла. Перечень подготовили специалисты благотворительной британской организации Macmillan Cancer Support.

Онкологи отметили, что раковые заболевания горла — это собирательный термин. В реальности новообразования могут появиться в щитовидной железе, дыхательной трубке и пищеводе. В зависимости от того, где расположилась опухоль, и будут зависеть симптомы. На рак щитовидки, как правило, указывает появление шишки. Обычно она безболезненна, однако со временем начинает расти. Рак пищевода чаще проявляется затрудненным дыханием. У заболевшего человека возникает ощущение, будто в горле или ближе к груди у него застрял кусочек еды.

Рак трахеи обычно проявляются сложностями с дыханием, кашлем, который сопровождается кровяными выделениями. Также на данный вид онкологии указывают хрипота в голосе, проблемы с глотанием, озноб, лихорадка и частые воспаления грудной клетки. При выявлении этих симптомов следует немедленно обратиться к медика.

: Новости Ю