Відома українська телеведуча похизувалася результатом схуднення

Українська телезірка Соломія Вітвіцька показала, як схудла завдяки спорту та харчуванню

Телеведуча розповіла про свої досягнення в мережі, передає Depo.ua.

Як виявилося, Соломія займалася за спеціально розробленою програмою і вживала у раціон лише ті харчі, які були у програмі. Хоча телеведуча схудла усього на три кілограми, вона змогла вдягнути сукню, яку вже давно не вдягала через зайві кілограми.

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