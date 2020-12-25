От кого Рогозину нужно почти 5 млрд рублей

Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post .

«Прогресс» специализируется на выпуске ракет-носителей семейства «Союз» и космических аппаратов, которые работают на поверхности Земли в качестве дистанционного зонда.

«Роскосмос» хочет получит более 4,7 миллиардов рублей. В карточке дела не объясняют суть претензий, иск пока к рассмотрению не принят.

С «Прогресса» пытались взыскать 2,15 миллиардов рублей, частично суд в этом году удовлетворить прошлогодний иск от государственного ведомства. Суть претензий не ясна, так как дело велось в закрытом режиме.

В декабре 2020 года Минторг США включил «Прогресс» в санкционный список из-за «сотрудничества с военными». В список попал Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМАШ) — главный научный институт «Роскосмоса».

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что удивлен введенным ограничениям против «Прогресса». Он отметил, что благодаря их ракетам идет доставка астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Напомним, в сентябре РКЦ «Прогресс» победила в конкурсе на создание проекта ракеты-носителя «Амур-СПГ» на космодроме «Восточный». Тендер предполагает создание комплекса среднего класса на сжиженном природном газе. Цена контракта составляет 407 млн руб.

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