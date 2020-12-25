Ученые нашли способ остановить процесс старения организма

Процессы старения остановить можно, уверяют американские ученые.

Об этом сообщают СМИ.

Ученые из Калифорнийского университета в Берки пришли к выводу, что остановить старение организма возможно.

Итоги их исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism. Специалисты обнаружили связь между старением и функционированием определенного иммунного белкового комплекса инфламмасома NLRP3, который отвечает в организме за обнаружение потенциальных угроз. Постоянная гиперактивация белкового комплексса наблюдается у людей пожилого возраста, при стрессе или неблагоприятных условиях окружающей среды. В результате происходит перегрузка иммунной системы и хроническое воспаление.

Если же отключить этот белковый комплекс, то можно остановить процессы старения, развитие рака и диабета, а также возрастных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера и Паркинсона, установили ученые.

Они провели опыты на мышах, которые подтвердили эти выводы. Исследователи считают, что если будут созданы препараты, способные выключать инфламмасому NLRP3, они станут серьезным средством борьбы со старением.

: changeua.com