Вчені розповіли, як визначити діабет за станом зубів

Ротова порожнина – це складна екосистема, в якій присутні як корисні, так і шкідливі бактерії. Вони разом з іншими мікроорганізмами з’являються, коли людина їсть, п’є і дихає.

У більшості випадків в екосистемі ротової порожнини підтримується баланс, проте деякі штами бактерій стають надлишковими, що говорить про внутрішні хвороби.

За даними Національного інституту діабету, які опублікував Express, ознаки хвороб травної системи і нирок, а також симптоми підвищеного рівня цукру в крові присутні в слині.

Коли діабет не контролюється, високий рівень глюкози в слині сприяє зростанню шкідливих бактерій, які з’єднуються з їжею, утворюючи наліт.

У зв’язку з цим фахівці перерахували стану ротової порожнини, які можуть сигналізувати про діабет 2 типу. До них відноситься сухість у роті, карієс, запалення і кровоточивість ясен, уповільнене загоєння ран в ротовій порожнині, проблеми зі сприйняттям смаку їжі, часті інфекції.

Відзначається, що якщо не видаляти зубний наліт, він пошкоджує зубну емаль і призводить до карієсу, зубних каменів і захворювання ясен. Фахівці рекомендують звернутися за консультацією до лікаря, щоб точно визначити причину цієї недуги.

Також дослідження показали, що використання зубної пасти, що містить харчову соду, є ефективним способом позбутися від зубного нальоту.

: lhealth.info

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