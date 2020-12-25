Добро пожаловать в «Кондратьев Сити»

Как сообщает корреспондент The Moscow Post , в Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора края Сергея Пуликовского, сына экс-полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Константина Пуликовского . По версии правоохранителей, Пуликовский-младший незаконно продвигал интересы строительной фирмы своего отца «Краснодар Сити». Бывший директор этой фирмы Андрей Сигидин сидит в СИЗО по обвинению в присвоении средств дольщиков в сумме 230 млн руб. Под боком у губернатора Вениамина Кондратьева обосновался целый «распилочный спрут»?

Сергей Пуликовский с марта 2019 по сентябрь 2020 года занимал пост вице-губернатора края по вопросам внутренней политики. В то же время он, используя свое должностное положение и авторитет, как считает следствие, способствовал продвижению коммерческих интересов строительной организации, получая выгоду для себя и своих родственников. Речь идет об ООО «Краснодар Сити», бенефициаром которого является его отец.

В мае этого года в отношении тогдашнего директора фирмы Андрея Сигидина, депутата Заксобрания, уже было возбуждено дело о мошенничестве. По версии следствия, топ-менеджеры компании разработали незаконную вексельную схему, за счет которой похитили права на 252 квартиры, 44 нежилых помещений и 197 машиномест. Всего ущерб, нанесенный Сигидиным, составил 230 млн рублей. Притом заявление в правоохранительные органы на него подал Константин Пуликовский. Получается, экс-полпред «заложил» своего же?

По всей видимости, Сигидин в СИЗО тоже не стал молчать и дал наводку на Пуликовского-младшего.

Арест Сигидины злопыхатели тогда связывали с появившимися к компании претензиями со стороны Агентства по страхованию вкладов. Как сообщал «Коммерсант» , АСВ обратился в суд с требованием взыскать с «Краснодар Сити» задолженности в сумме 1,8 млрд руб. Застройщик в свое время привлекал кредитные средства Росэнергобанка, который в 2017 году был лишен лицензии за недостоверную отчетность и вывод средств. Получается, таким образом Пуликовский хотели «спихнуть» всю ответственность на Сигидина?

И тут стоит остановиться на истории самого Росэнергобанка — кажется, не случайно политики-бизнесмены делали займы именно там. Как оказалось, банком заправляли мошенники, об этом писал «Коммерсант» . Акции финансового учреждения покупались на безработных и ранее судимых, которых ставили на руководящие должности в подразделения банка по фальшивым паспортам. Деньги, украденные из банка, оказывались в дополнительном офисе, откуда потом выводились через фиктивные сделки и обналичивались. В конечном счете «дыра» в балансе составила аж 23 млрд рублей. Возможно ли такое, что беря займы в Росэнергобанке, топ-менеджмент «Краснодар Сити» вовсе не собирался их возвращать? Могли ли бизнесмены и предприниматели «договориться»?

В любом случае, даже если это и так, то «трюк» не прошел.

Еще одним кредитором девелопера стал «Сбербанк», который сейчас участвует в переговорах об урегулировании задолженности. При этом доли всех учредителей «Краснодар Сити» находятся у него в залоге.

Получается, «Краснодар Сити» мог фактически «жить» за счет кредитных средств? А что, очень удобно вести бизнес в «долг». Тем временем финансовые показатели предприятия вызывают вопросы — при выручке в 81 млн рублей, прибыль «просела» до минус 94 млн. Откуда такая разница? Это может быть признаком того, что из предприятия денежки куда-то «утекали».

«Силовой» клан

Отец и сын Пуликовские — оба выходцы из силовых структур. Константин Пуликовский 33 года прослужил в вооруженных силах СССР и России, принимал участие в чеченской кампании и дослужился до звания генерал-лейтенанта. В конце 90-х оставил службу и устроился помощником мэра Краснодара, коим тогда был Валерий Самойленко. То есть надо понимать, что на Кубани Пуликовские «развернулись» более 20 лет назад. А значит, у них там может быть все «схвачено».

После Константин Пуликовский пять лет отработал полпредом президента на Дальнем Востоке, был членом Совбеза. На «пенсию» его отправили в «Ростехнадзор», где он трудился до 2008 года, после чего значимых постов не занимал. Выходит, что у него «подвязки» могут иметься аж на федеральном уровне. Поэтому он, как утверждают слухачи, и мог реализовывать «схематозы» в своем бизнесе — дескать, знал, что он под «защитой».

Как мы видим, пока Пуликовского-старшего действительно не тронули, чего не скажешь о его сыночке. Тот, пойдя по стопам отца, тоже ранее занимался военным делом и дослужился до должности Начальника военного комиссариата Краснодарского края. После этого был назначен министром ГО и ЧС Краснодарского края, однако меньше, чем за месяц, занял пост вице-мэра, курирующего вопросы внутренней политики. Потом он занял аналогичную должность в администрации Краснодарского края. Как писал «Блокнот-Краснодар» , тогда губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что Пуликовский является активным руководителем, который всегда брался за любые, даже самые сложные задачи.

Но вот что странно: после переизбрания Кондратьева на новый срок в сентябре этого года, Пуликовского почему-то не позвали в состав обновленного правительства. Неужели губернатор почувствовал, что дело пахнет «жареным»? А лишние скандалы, коих и так с лихвой в администрации Кондратьева, ему, видимо, не нужны. Получается, Сергею Пуликовскому стоило насторожиться еще в начале осени? Но он, видать, понадеялся на вероятно имеющиеся связи своего семейства. И зря.

К слову о связях — поговаривают, что Пуликовские дружны с еще одним влиятельным кубанским семейством, отцом Юрием и сыном Максимом Бурлачко. Первый является председателем Заксобрания Краснодарского края и, по заверениям злопыхателей, может быть связан с бизнесом того самого Андрея Сигидина, который некогда основал «РемКапСтрой». Особенность этой компании в том, что ее структура собственности закрыта через офшоры ПИФы. Как утверждали в группе «Свободная Кубань» на Facebook, якобы сам Бурлачко-старший имеет счет в Oversea-Chanise Banking Corporation Limited (Малайзия) на 444 тысяч долларов. Надо полагать, эти средства он мог заработать вместе с Сигидиным?

Если слухи верны, то связь между Пуликовскими и Бурлачко «шита» белыми нитками. Мог ли председатель краевого Заксобрания тоже принимать деятельное участие в «Краснодар Сити»? Этим бы объяснялись и его вероятно имеющиеся малазийские счета, и жизнь на «широкую ногу» сына, который не скрывает своей любви к шикарным авто и дорогим тусовкам, о чем писал «Блокнот Краснодар» . К слову, Максим Бурлачко депутатствует в Краснодарской гордуме.

Всю эту братию также связывали с банковским аферистом Артемом Хенкиным (по информации «Известий» , находится в международном розыске) и Олегом Карчевым, которого недоброжелатели кличут «истребителем банков». Якобы их «свел» все тот же Сигидин. Об этом ранее подробно рассказывал The Moscow Post .

Неужели глава региона Вениамин Кондратьев не был в курсе того, что творится у него под носом? В это слабо верится, поскольку в истории «светятся» уж слишком много его подчиненных. Но подумал ли губернатор, каково теперь дольщикам «Краснодар Сити», которых ограбили на 230 млн рублей? Впрочем, этот пример можно смело добавлять в копилку других, абсолютно таких же историй Кубани.

В Анапе даже появился так называемый «памятник бездействию губернатору» на доме 79 на улице Парковой — там дольщики, которые уже седьмой год ждут сдачи здания вывесили огромный баннер с соответствующей надписью. А дольщики дома №60 по той же улице, которые ждут сдачи заветных метров аж 15 лет, вовсе дошли до Генпрокуратуры, устроив у ее входа пикет. До сих пор не решена проблема со строительством сочинского ЖК «Фазатрон», в котором недвижимость приобрело более 2 тысяч человек из разных городов страны. Большое количество проблемных домов также расположено в Краснодаре, Сочи, Новороссийске.

Кажется, и дольщики «Краснодар Сити» пополнят ряды местных жителей, ждущих действий от губернатора Кондратьева.

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