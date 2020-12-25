«Стандарт» Титова больше не «платежный»

Как передаёт корреспондент The Moscow Post , Центробанк РФ отозвал лицензию у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Платежный стандарт». Последняя со времени своего создания и до конца обслуживала интересы группы компаний «Обувь России» (Westfalika, «Пешеход», Rossita, Lisette, S-tep) скандального предпринимателя Антона Титова . Он же являлся председателем правления РНКО.

Причина отзыва лицензии крайне серьёзная: ЦБ считает, что бизнес-модель «Платежного стандарта» нежизнеспособная. Деятельность организации характеризовалась высокой вовлеченностью в проведение сомнительных транзитных операций и сомнительного обналичивание денежных средств. В структуру назначили временную администрацию, сообщает «Коммерсант» .

Если там были какие-то махинации, что проверка администрации может вскрыть эти факты. И чего тогда ждать, возбуждения уголовных дел? Тогда может разгореться серьёзный скандал: в списке партнеров и клиентов «Платежного стандарта» были государственные структуры — «Сбербанк», «Ростелеком», «ВТБ-Страхование» и «ВТБ-Лизинг».

Речь о государственных деньгах, так что Герману Грефу и Андрею Костину в этом случае придется как-то объясниться. Последнему злые языки давно приписывают мифическое «покровительство» группе Титова — компания могла легко получать госкредиты от ВТБ, постоянно расширяя «обувную империю».

Два года назад ВТБ открыл «Обуви России» новую кредитную линию на 1 млрд рублей сроком на пять лет. Средства должны были пойти на финансирование текущей деятельности предприятия, хотя не ясно, зачем структуре вообще понадобились деньги на текущую деятельность — прибыль по итогам 2018 года составила более 500 млн рублей.

Общий кредитный лимит компании, установленным ВТБ Костина, с учетом новой линии увеличился до 4,5 млн рублей — это примерно годовая выручка структуры в те годы. До этого увеличение произошло в 2016 году, до 2 млрд рублей, когда структура заняла у госбанка еще полмиллиарда. Легкость, с которой банк под руководством Костина раздавал кредиты Титову, может вызвать вопросы, не было ли у него самого в этом личного интереса?

Да и куда потом шли (выводились?) деньги, если ЦБ теперь подозревает «Платежный стандарт» в сомнительных транзитных операциях?

Если взглянуть на «Платежный стандарт», то с ним в том же полугодии происходили совсем странные вещи. Обращаясь к финансовой отчетности самой структуры, можно узнать много интересного. Рассмотрим период с 1 января по 30 июня 2020 года — первое полугодие, по отношению к этому же периоду прошлого года.

Оказывается, за этот срок у компании сократились собственные активы, в первую очередь, денежные средства и их эквиваленты. Если на 30 июня 2019 года они составляли 298 млн рублей, то на 30 июня 2020 года — уже 245 млн рублей. Куда-то подевались порядка 50 млн рублей? Кроме того, сократились и неденежные активы — с 7 до 4,6 млн рублей. Да, суммы небольшие, но тут важно понимать тенденцию — из «Платежного стандарта» куда-то «уходит» финансовая «сила».

Финансовый отчет с сайта РНКО «Платежный стандарт»

При этом почти вдвое выросли вложения компании в других банках — с почти 56 млн до 106 млн рублей. То есть компания переводила свои средства в другие кредитные организации при общем падении денежных активов в своей же структуре. Это те самые «сомнительные транзакции», о которых говорилось в сообщении ЦБ?

Обувь поизносилась?

Разумеется, на рынке ползут слухи о возможном банкротстве всей ГК «Обувь России» — на фоне отзыва лицензии у её ключевой расчетной структуры.

К слову, не так давно «Обувь России» заявила, что сменит позиционирование и название. Компания решила работать под брендом OR Group. Антон Титов рассчитывает, что к 2025 году более 60% её выручки будет приходиться на товары для дома, бытовую технику и продукты питания. Но решение Центробанка ставит под вопрос само существование бизнеса Титова к этому сроку, не то, что завоевание новых рынков.

Кто-то может предположить, что ребрендинг и «переобувание» Титова на «товары народного потребления» вызвано растущими, как снежный ком, претензиями поставщиков. Как утверждает блогер Михаил Болдов на сайте «Тинькофф.Журнала» , якобы в апреле были закрыты все 850 магазинов группы по всей страны.

Месячные результаты оказались самыми провальными в истории компани с точки зрения оптовых и розничных продаж. Титов задумал уйти с рынка, но перед этим «пустить пыль» в глаза партнерам, пообещав отбить вложения через смену направления бизнеса?

Выручка «Обуви России» в 1 полугодии 2020 года снизилась на 26% год к году: с 5,4 до 3,9 млрд рублей. Выручка от розницы сократилась на 30% из-за временного закрытия торговых точек, а также падения реальных располагаемых доходов населения. Сильнее упали оптовые продажи, снизившись по итогам 6 месяцев в 2,3 раза по сравнению с 1 половиной 2019 года. Партнеры компании столкнулись с теми же проблемами реализации и стали закупать гораздо меньше товаров.

«Аврору» пустили ко дну?

Тут надо вспомнить, как господин Антон Титов вообще начинал свой бизнес. А делал он это не один — вместе с ним сооснователем структуры стал известный бизнесмен из Красноярского края Василий Кузиев. Именно прыти Кузичева приписывают накопление первоначального капитала компании, о чем мы еще скажем. Кроме того, другим партнером Титова была совсем уж одиозная личность, любитель французских курортов Михаил Прохоров.

Он владел 24,9% компании через свой офшор с Виргинских островов Karyo Holdings Corp, но всего через два года после вхождения в бизнес, в 2019 году, вышел из него. Поговаривают, что мечты Титова войти в фэшн-индустрию разбились о прозаичные расчеты других собственников на массовое потребление и обувной контрафакт. При этом обратно Прохоров продал лишь 15,6% акций. Смог ли Титов консолидировать еще почти 10% неизвестно. Одна из версий — они могли отойти Василию Кузичеву или близким ему людям из правительства Красноярска.

Роль Кузиева в деятельности ГК Обувь России можно считать определяющей даже на фоне реального хозяина бизнеса Антона Титова. Именно связи Кузичева могли помочь компании на первоначальном этапе её развития. Кузичев — сын известного в Красноярске чиновника и управленца Михаила Кузичева.

Последний в прошлом был заместителем председателя правительства Красноярского края, а до этого генеральным директором Красноярской региональной энергетической компании — настоящей золотой жилы для коррупционеров всех мастей. Как утверждают авторы сайта «Сегодняшняя Газета» , якобы в той структуре было достаточно проблем: несметные зарплаты и премии сотрудникам, использование дорогих вертолётных рейсов, что можно было бы трактовать, как нецелевое расходование средств.

Впрочем, трактовать так работу Кузичева-старшего никто не стал, и занимался ли он коррупцией доподлинно неизвестно. Зато он должен был хорошо знать ныне покойного губернатора Хакасии Виктора Зимина — тоже выходца из Красноярского края.

В 2013 году Кузичев-младший и Антон Титов создали золотодобывающую компанию ООО ГК «Аврора», которая работала как раз в Хакасии Зимина. Тогда был последний год его губернаторства, и именно тогда компания странным образом зашла на несколько участков золотодобычи в регионе. Впоследствии, в 2020 году её директор Алексей Богнибов был оштрафован на 60 млн рублей за незаконную добычу золота, об этом писал «Коммерсант» .

Сам же скандал разгорелся еще раньше, в 2017 году. Тогда Михаил Кузичев резко вышел из соучредителей компании, оставив за собой, вероятно, номинальное лицо. Антон Титов же вышел из компании в 2016 году. По слухам, вместе со этим в ГК «Обувь России» могла перетечь значительная часть активов ООО ГК «Аврора». Итог уже известен — на многомиллионный штраф нарвался директор, тогда как основатели бизнеса в это время были сосредоточены уже на совсем других проектах.

Возможно, именно этим вызван такой резкий рост капиталов «Обуви России» по итогам 2018 года. Согласно данным сервиса «Руспрофайл» , выручка группы скакнула с 3,1 млрд рублей до 5,6 млрд рубелей, прибыль с 62 млн до 520 млн рублей — едва ли не в 10 раз. То, что этот рост мог быть вызван искусственными вливаниями, может объяснить и резкую смену бизнес-курса в декабре 2020 года. Хотя и последствия пандемии должны были оказать своё действие.

В сухом остатке мы получаем Антона Титова, который мог невесть как заработать капиталы на золотодобыче, но оказался бессилен перед лицом других обстоятельств. Теперь остаётся ждать более подробной информации от временной администрации «Платежного стандарта». Что-то подсказывает, что ждать итогов аудита Антон Титов будет не в России, а где-нибудь в другом месте.

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